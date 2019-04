Tapas y Vinos: una noche benéfica

Carmenchu Brusíloff

El Arca de la República Dominicana se apresta a celebrar su séptima noche de Tapas y Vinos, un evento benéfico a favor de los dos hogares que mantiene. En ellos acogen personas con discapacidad intelectual, las cuales no tienen familia y generalmente son personas abandonadas. La actividad, según me informa Teresa Grullón de Marión-Landais, será el martes 7 de mayo a las 7:00 p.m., en el salón Cristal del Santo Domingo Country Club. Para detalles llama al 809-561-0097, o escribe a arcadomrdarrobagmail.com.

Sabrina canta; Freddy narra

Cuentos e historias habrán de sucederse en la voz de Freddy Ginebra, al tiempo que las canciones surgirán de la garganta de Sabrina Estepan. Es el concierto Contando y Cantando la Vida, una producción de Hugo Pérez que tendrá lugar el viernes 10 de mayo. Debes suponer dónde: en la mítica Casa de Teatro, calle Arzobispo Meriño 110, Zona Colonial, a las 9:00 de la noche.

¿Recibieron clases de amabilidad?

Vaya sorpresa que recibimos Maricha Martínez y yo cuando en la Zona Colonial, adonde fuimos el sábado en la mañana a echar un vistazo a la Feria del Libro, todas las personas con quienes nos topamos se portaron amablemente. Para nosotros resultaba totalmente insólito. Dos ejemplos: el vigilante del parqueo nos deseaba tuviéramos un buen día, mientras el uniformado a la salida de la Capilla de los Remedios nos alertaba tener cuidado con un obstáculo en la acera. ¿Habrán impartido un cursillo a todos ellos con motivo de la Feria del Libro?

¿Tuvo o no un tambor el niño?

Con mucho ingenio, Cornelia Margarita Torres recoge una frase de Joaquín Balaguer para titular su libro: El niño que no tuvo un tambor. Al leerlo encontré de dónde su autora tomó la idea, pero unas páginas después Cornelia me sorprende con un verso que dirá lo contrario. Me pregunto, ¿tuvo o no tuvo un tambor?

Así cita Cornelia a Balaguer…

‘Nunca tuve en mis manos un tambor ni toqué una corneta, pero crecí sobre el lomo de un caballo’. (Horas Doradas: Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo). En cambio, cita de un poema en Cruces Iluminadas: ‘Los juguetes llegados, según tú, desde Francia/el tambor que tú mismo me enseñaste a tocar’. El tema no tiene importancia, pero se suma a las tantas incógnitas que Joaquín Balaguer dejó sobre su vida y que Cornelia recoge en su excelente novela que, a mi humilde entender, es historia en un 90 por ciento. ¡Súper interesante!