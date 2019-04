Byankah Sobá: “Eres tan importante como lo son todos. ¡Ni más, ni menos!”

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo

Byankah Sobá ha pasado por experiencias que la han marcado. Desde pequeña no solo a ella, sino a muchas generaciones, le inculcaron que la belleza exterior femenina tenía que ser similar a la de una muñeca, pero lo cierto es que estos estereotipos pueden ser destructivos a la hora de fomentar el amor propio y la autoestima en la niñez.

Aunque desde 2003 la multifacética periodista puertorriqueña comenzó a escribir un libro en el que contaría anécdotas sobre su sobrepeso, no fue hasta 2017, tras el paso del huracán María, que este propósito tomó un rumbo que se completaría como una obra que trata temas sobre la autoayuda titulada “Hay mucha flaca fea”.

Este conjunto de anécdotas fueron recopiladas después de escuchar por muchos años comentarios de personas que la seguían en el ámbito de la comunicación y que le decían en diferentes ocasiones “que a pesar de ser gorda, era bonita”.

“El título responde a lo que la gente al día de hoy me sigue diciendo cuando me ve en persona, y la televisión aumenta y cuando me miran me observan de arriba a abajo, y me dicen tú no eres tan gorda nada, tu eres hasta linda. Así que aprendí a responder”, dijo.

Otra de las explicaciones del título es que en ocasiones las personas están inmersas en una comparación destructiva, sobre todo con el auge de las redes sociales que muestran cánones de belleza que pueden llegar a convertir a quienes los siguen en personas sin características propias e infelices.

Además, aunque admite que las publicidades son importantes en el mundo de la comunicación, también tienen el poder de vender ilusiones con relación al éxito, la alegría o la belleza. Lo cual, en ocasiones, solo muestra el vacío que tiene cada quien.

“¿Hasta qué punto absurdo nos tratamos de encajar en preceptos que nadie sabe dónde comenzaron?”, comentó Sobá.

Monólogos

de la barriga

Este es uno de los 18 capítulos del libro. A diferencia de los demás en este explica algunas situaciones que no solo le ocurrieron a ella, sino que menciona las historias de otros con relación al sobrepeso y a la falta de autoestima.

Cuenta que en una ocasión estaba en el baño de un cine, y de repente una mujer se le acercó y le preguntó que si en alguna ocasión le habían dicho que se parecía a Byankah Sobá, a lo que ella respondió que desde que nació. Sin embargo, la conversación no quedó ahí. La mujer a su lado continuó diciendo que no podía ser ella porque la que conocía en televisión era mucho más gorda que con quien hablaba.

“Son una recopilación de pequeños eventos que me han sucedido en la vida, pero también pequeñas anécdotas con una gran enseñanza de personas allegadas a mí”, manifestó.

Ley de autoestima

Al evaluar que era común el poco desarrollo del amor propio entre quienes acudían a esas actividades, tuvo la idea de ir hacia La Fortaleza, la casa de gobierno de Puerto Rico, para conversar personalmente con el gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló; y su esposa, Beatriz Rosselló.

Les propuso un proyecto de Ley en el que designaba enero de cada año como el “Mes de Concientización sobre Autoestima”. Este proyecto se convirtió en la Ley número 284, promulgada el 29 de diciembre de 2018.

“Esta Ley obliga a todas las entidades públicas a llevar a cabo actividades sobre la autoestima. Comenzaron con el Departamento de Educación, llevaron a cabo actividades diarias desde kínder hasta cuarto año. Tuve la oportunidad de visitar esas escuelas y ver a esos niños decir al unísono ‘Yo me amo’, fue algo tan hermoso”, finalizó.