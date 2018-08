Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Estaba en una sala de espera y llegó un niño de diez años que casi no articulaba palabras. La mamá me contó que su hijo no sabía leer ni escribir. Ante su retraso tan evidente, incluso babeaba, pregunté cuál era su diagnóstico. La madre me respondió que no sabía porque era la primera vez que lo evaluaba. Le tomó una década buscar ayuda.

Razoné que si ese niño nació con un retardo leve, o una discapacidad poco significativa, es probable que haya empeorado porque no recibió atención a tiempo. Un hecho lamentable que ocurre con frecuencia.

Los padres observamos en nuestros hijos una conducta anormal, un cambio leve o evidente en el comportamiento, en su salud o en su desarrollo, y dejamos pasar el tiempo esperando a que las cosas se arreglen, sin mover un dedo para que esto suceda.

Síntomas de alarma, como cuando un niño toma agua y orina con demasiada frecuencia, lo que puede indicar que está desarrollando diabetes, en especial, si sufre obesidad, no son asumidos con la seriedad que conlleva por los adultos responsables de los menores.

Le dejamos al tiempo el que un hijo con los pies torcidos se enderece, como si el tiempo, por sí solo, fuera la medicina de todos los males. Pero, en estos casos, lo que suele ocurrir es que la situación empeora. Así, el mal que se habría solucionado con medidas simples, luego, requiere intervenciones más complejas o, peor aún, ya no tiene remedio.

Es peor cuando alguien nos advierte a tiempo que ese niño o esa niña muestran una conducta anormal, o un síntoma alarmante y, aun así, nos aferramos a la negación seguros de que el otro es un metiche y que se equivoca. Hasta un día en que la enfermedad se hace evidente. Hay casos extremos en que ni aun cuando la realidad nos estalla en la cara, reaccionamos. Seguimos dejando pasar los días, meses y años, mientras un árbol que pudo crecer derecho se va torciendo hasta que recuperarlo se hace imposible porque el tiempo, sin ayuda, no cura.