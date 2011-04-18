Los ejercicios cerebrales y el Alzheimer

Circula por la Red un correo que motiva a las personas a realizar una serie de ejercicios que, de acuerdo a sus promotores, ayudan a evitar el alzhéimer. Según la llamada “Gimnasia para el cerebro”, la enfermedad se evitaría con acciones simples de concentración y entrenamiento de la creatividad, como cambiar de mano para cepillar los dientes, una actividad que contraría la rutina del cerebro y lo estimula. “Los autores de este descubrimiento, Lawrence Katz y Manning Rubin (2000), revelan que Neuróbica, o la ‘aeróbica de las neuronas’, es una nueva forma de ejercicio cerebral, proyectada para mantener al cerebro ágil y saludable, creando nuevos y diferentes patrones de actividades de las neuronas de su cerebro”, indica la fuente.

Entre los ejercicios que evitarían el alzhéimer, señalan usar el reloj en el pulso contrario, caminar por la casa de espaldas, vestirse con los ojos cerrados, ver las fotos de cabeza para abajo, mirar la hora en el espejo, cambiar de camino para ir y volver del trabajo, y otros.

La verdad: LISTÍN DIARIO consultó a la Asociación Dominicana de Alzhéimer acerca de la base científica de estos ejercicios. El doctor Dagoberto Güílamo, médico geriatra, internista y asesor científico de la Asociación, respondió gentilmente a la consulta y lo aclara de esta forma: “Indiscutiblemente, hoy se sabe que el cerebro tiene capacidad de readaptarse e incluso regenerarse en cierta medida. Basado en esos hechos es que se recomiendan ejercicios como estos, que estimulan el trabajo de partes menos activas de nuestro cerebro. Estas nuevas actividades no han demostrado ni pretenden que se prevenga el alzhéimer”.

El objetivo de los ejercicios: Lo que se busca, indica Dagoberto Güílamo, es prolongar la vida útil de ese noble y enigmático órgano que es el cerebro, pues “todo órgano que se ejercite se conserva mejor por más tiempo (principio básico de la Prevención Primaria: Evitar Enfermedades)”. “El alzhéimer, al igual que otras enfermedades degenerativas, implica daño en las neuronas, progresivo e irreversible. A mayor edad, mayor neurodegeneración y posibilidades de desarrollar la enfermedad de alzhéimer y cualquier otra.

¿Evitan el alzhéimer estos ejercicios? No. ¿Ayudan a mantener el cerebro? Sí”, explica Güílamo.