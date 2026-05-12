El cáncer bucal afecta a cerca del 1.4% de la población

La presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), Virginia Laureano, informó que se estima que el 1.4% de la población dominicana padece de algún tipo de cáncer bucal.

Citó que entre los cánceres más comunes en esa área están el de lengua, el de las glándulas salivales, el del paladar duro y otros que no necesariamente se manifiestan en la boca de manera directa, pero es posible su detección por medio de un diagnóstico adecuado.

“Los odontólogos decimos que la boca habla y estamos claros a nivel de ciencias de la salud de que tanto la boca como la piel hablan. Regularmente, cuando usted tiene una afección en el organismo, tiene manifestación tanto en la cavidad bucal como en la piel, por eso debemos prestar bastante atención”, advirtió Laureano.

La presidenta gremial señaló que la enfermedad periodontal (afección inflamatoria crónica que afecta las encías y a las estructuras que dan soporte a los dientes) es el primer “monstruo” que ataca la cavidad bucal, seguido de las caries dentales.

“Todo esto es prevenible a través de una correcta higiene oral”, dijo la odontóloga.

Asimismo, señaló que, como parte de las acciones tomadas por los odontólogos para orientar y educar sobre el cuidado oral, lanzarán la campaña “¡Por un futuro más saludable!”, con la que piensan impactar al menos a 20 mil niños de colegios y escuelas a nivel nacional.

Laureano resaltó la necesidad de abordar el tema de la higiene bucal junto a la alimentación de los niños, por lo que solicitó la intervención del departamento de Nutrición del Ministerio de Salud Pública para llevar una orientación más completa.

Respecto a los tabúes, dijo que son algunos los que aún persisten, pero han avanzado en la orientación. Afirmó que cada vez “son menos las personas que rehúyen las consultas odontológicas”.

“Hay una mala educación a nivel de acudir al odontólogo, por eso, si educamos a nuestros niños, no van a aprender esos tabúes; esa es la idea. La falta de educación es lo que lleva a la destrucción de la cavidad bucal”, expresó.

La campaña se llevará a cabo a través de los hijos de los miembros del Colegio, quienes están en diferentes colegios del país. Y agregó que la iniciativa surgió de la necesidad de extender una campaña que se realiza en las escuelas públicas hacia el sector privado, lo que permitirá llegar a un mayor número de niños.

“Nuestro objetivo es lograr que, para el año 2027, el 100% de los niños en etapa escolar estén cubiertos por esta importante educación”, dijo.

Destacó que en los planteles se llevarán a cabo charlas, documentales, instrucción de higiene oral, poemas, cánticos, infomerciales. También a cada infante le regalarán un kit de higiene bucal; esta actividad será gracias al apoyo de Colgate Palmolive.

“Los odontólogos dominicanos creemos firmemente en el poder de la prevención como un gran aliado para evitar diversas enfermedades que afectan la cavidad bucal, así como para prevenir problemas graves que pueden culminar en la pérdida parcial o total de dientes”, enfatizó.

Dijo que a través de la “Prevención bucal: por un futuro saludable”, buscan empoderar a la población infantil con conocimientos y prácticas adecuadas para el cuidado dental.