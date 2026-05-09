Hospital Ramón de Lara fortalece su capacidad diagnóstica con moderno resonador magnético

El Hospital Militar Universitario Docente Dr. Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, puso en funcionamiento un moderno equipo de resonancia magnética Philips, modelo 1.5 Tesla.

La función de este nuevo equipo será elevar la capacidad diagnóstica y ampliar los servicios médicos ofrecidos tanto a militares como a sus familiares y a la población civil.

La ceremonia estuvo encabezada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea, acompañado de su esposa, María Henríquez de Suárez, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la FARD (Aeofard).

La ceremonia estuvo encabezada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea, acompañado de su esposa.Fuente Externa

También participaron en el acto ceremonial la coronel médico Celia Gómez Rondón y la coronel médico gastroenteróloga Evelyn Cueto Figueroa, directora del centro hospitalario.

El nuevo resonador representa una herramienta de alta tecnología para la detección y evaluación de diversas enfermedades, permitiendo realizar estudios especializados con imágenes de mayor precisión y calidad.

La incorporación del equipo forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de los servicios médicos que impulsa el hospital, enfocado en optimizar procedimientos clínicos y ofrecer diagnósticos más oportunos y confiables.

Durante el acto, las autoridades destacaron que esta innovación médica no solo beneficiará al personal militar, sino también a miles de pacientes civiles que reciben asistencia en el centro de salud, considerado uno de los hospitales de referencia dentro del sistema sanitario militar y nacional.

La actividad contó además con la presencia del coronel médico radiólogo Joaquín Pérez Osorio, responsable del Departamento de Imágenes Médicas, así como oficiales superiores, especialistas del área de salud e invitados especiales.

Con la entrada en funcionamiento del equipo Philips 1.5 Tesla, el hospital fortalece su estructura tecnológica y reafirma el compromiso de ofrecer una atención médica más eficiente, moderna y especializada, en consonancia con los avances de la medicina contemporánea.

Además, la nueva unidad de resonancia magnética permitirá ampliar el acceso a estudios diagnósticos avanzados en áreas como neurología, traumatología, cardiología y medicina interna, contribuyendo a la detección temprana de enfermedades y al seguimiento preciso de múltiples condiciones de salud.

La iniciativa refleja el interés de la Fuerza Aérea Dominicana en continuar impulsando mejoras sustanciales en el sistema hospitalario militar, apostando por la innovación tecnológica y la excelencia en los servicios médicos como pilares fundamentales para el bienestar de sus miembros y de la ciudadanía