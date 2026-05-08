Cruz Roja resalta labor altruista y vocación de servicio en su aniversario

Este 8 de mayo, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebra en su aniversario la vocación de servicio, la labor altruista y el rol auxiliar que desempeña como la red humanitaria más grande del mundo.

El coordinador de Gestión de Riesgo y Desastres de la entidad, Nicolás Segura, destacó la labor y la vocación de servicio que caracterizan a los más de 17 millones de voluntarios que conforman la organización a nivel mundial.

“Se está destacando la unidad que nos une hoy y siempre y enfocarnos en esa parte que hace que nosotros, como movimiento, podamos llegar a las personas que más lo necesitan”, manifestó.

Asimismo, resaltó la labor de la Federación de la Cruz Roja Dominicana, reflejada en el despliegue durante las recientes inundaciones ocurridas en la región Norte, especialmente Puerto Plata; en el lanzamiento de políticas de medio ambiente y el rol que tiene en salud, principalmente en la donación voluntaria de sangre.

La Cruz Roja tiene una gama de servicios como la asistencia a emergencias en casos de desastres naturales o accidentes; la atención sanitaria, apoyo psicológico, formación en primeros auxilios y programas de salud humanitaria, pero en República Dominicana es mayormente conocida por el servicio de donación voluntaria de sangre y de ambulancias.

Actualmente, la entidad recauda diariamente entre 200 y 275 unidades de sangre diarias.

Braulio Alcántara, director general de la organización, señaló que todavía la donación de sangre voluntaria “no llega al 2%” en el país, por lo que considera que sigue siendo un tema “poco entendido” en la sociedad dominicana.

“Aquí se debería donar por lo menos del 5% al 10% de la ciudadanía para obtener una seguridad”, comentó.

Señaló que esto se debe a mitos populares y a la falta de políticas de educación que promuevan la donación voluntaria y altruista. Desmintió el mito de que la mujer y la persona tatuada no pueden donar, así como que la donación puede implicar riesgos a la salud.

Aseguró que todos pueden donar, si están entre el rango de edad, que es desde 18 a 65 años.

“Para eso se hace una evaluación previa. El médico evaluador determinará si hay una condición momentánea, pasajera o permanente que le impida donar. El llamado es a olvidarse de los mitos y acercarse al banco de sangre a donar, porque cuando se hace una donación se salvan tres vidas”, explicó Alcántara.

El presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, explicó que como organización humanitaria están tomando acciones para crear la cultura de la donación voluntaria, iniciando por los centros educativos.

Indicó que a los estudiantes –jóvenes y niños– se les están impartiendo charlas sobre la importancia de la donación, ya que existe un amplio segmento de la población apática e indiferente al tema.

“Las personas solamente piensan en sangre cuando se les presenta una urgencia a un familiar o a un amigo cercano”, expresó.

A pesar de los mitos, también salen a relucir quejas sobre el tema; uno de ellos está relacionado con el “pago” que se debe realizar para poder adquirir una unidad de sangre, incluso si la persona que la solicita es donante voluntario.

El director general de la organización aseguró que en la Cruz Roja Dominicana no existe el comercio de sangre, sino que el copago exigido es por las analíticas que se le deben realizar al líquido antes de ser trasfundido al paciente.

Señaló que son 14 las pruebas médicas que se deben realizar a la sangre para detectar enfermedades y garantizar la seguridad del paciente.

“Hay que pagar el costo de la sangre porque la extracción de la sangre no es un elemento definitivo. Para que esa sangre esté en óptimas condiciones de seguridad, hay que tamizarla, hay que ponerla en condición”, explicó Alcántara.

Por eso, Sanz Flores considera que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deben cubrir el costo de la sangre a sus afiliados. Señaló que hasta el momento solo el Seguro Nacional de Salud (Senasa) cubre hasta el 80% del costo.

“El costo de una pinta de sangre a la que ya se le hizo la evaluación sale en RD$3,500 el gasto y Senasa te cubre alrededor de un 80% de ese costo para ese tamizaje”, reveló el presidente de la Cruz Roja Dominicana.

Dijo que los afiliados a la ARS estatal pagan alrededor de RD$700 por la unidad de sangre.

La organización actualmente cuenta con 10,200 voluntarios repartidos en las 156 filiales en todo el país.

Dispone de 175 ambulancias, de las que 153 están destinadas al servicio del 9-1-1, que junto al personal de socorro asisten casos de emergencias.

En 18 provincias del país, hay filiales que disponen de ambulancias, algunas obtenidas por sus propios medios y con recursos de autogestión. Y otras cuatro, destinadas para servicios corporativos de empresas que las contratan.