Médicos denuncian precariedades en hospital Calventi

"Lo que se vislumbra en las redes sociales no es la realidad del hospital; lo que vivimos a diario en este hospital no es la realidad”, aseguraron este miércoles los médicos que realizaron una vigilia de aproximadamente 12 horas en el Hospital General Doctor Vinicio Calventi.

La nutrióloga clínica y delegada del hospital, Claumery de los Santos, denunció la baja calidad de la alimentación hospitalaria, la poca higiene, necesidad de equipos médicos, sábanas y aire acondicionado; además, resaltó la deficiencia de médicos y personal y la falta de insumos en el laboratorio clínico.

“Aquí los pacientes vienen con 20 analíticas y se les realizan cuatro. No hay tomógrafos, no hay ecocardiograma, y es un hospital que está cerca de la autopista Duarte, dónde suceden la mayoría de los accidentes", manifestó.

En un reciente reportaje del LISTÍN DIARIO, al menos cuatro madres denunciaron también las condiciones internas del hospital y, junto a esto, el supuesto trato inhumano que recibieron al dar a luz.

Señalaron la escasa higiene del centro, la presencia de insectos, como cucarachas, filtraciones en el techo y el mal estado de los baños. Ante esto, José Alfaro, director del hospital, y respaldado por una comitiva del Servicio Nacional de Salud (SNS), negó categóricamente estas suposiciones.

De los Santos aseguró que el hospital requiere de un adecuado equipamiento para poder brindar servicios de calidad a los pacientes y resaltó los bajos salarios que devengan los galenos del Calventi.

"Hay médicos aquí haciendo servicio de 24 horas ganando RD$25,000 y RD$28,000, eso es algo inhumano y más con el alto costo de la vida", dijo.

Asimismo, la doctora Ángela Infante, presidenta de la filial Santo Domingo, denunció que el área de emergencia no tiene climatización y carece de electrocardiograma, rayos X, sonografías y tomógrafo, instrumento clave para realizar estudios a pacientes que llegan con traumatismo.

También considera que el centro de tercer nivel, debe recibir los referimientos de otros centros aledaños de menor categoría, pero que con la remoción del Calventi, "son imposibles los referimientos”. “El hospital no tiene respuesta para esos pacientes".

De los Santos, junto a otros médicos, exigen respuestas inmediatas por parte de las autoridades del sector salud y aseguran que no toleran más la situación.

"Este hospital no está equipado, este hospital no sirve. Una cosa es lo que muestran en las redes, pero vamos a la realidad que es la que estamos viviendo aquí, nosotros. Aquí no se hace paro, si se hace vigilia, porque estamos optando por el diálogo, pero necesitamos soluciones", dijo.

reacción del director

En este contexto, el director del Calventi, doctor José Alfaro, rechazó las denuncias de los médicos y atribuyó "algunos inconvenientes" a la remodelación del hospital.

"Han visto la evolución y; sin embargo, hacen una protesta injustificable", manifestó.

Respeto a los alimentos, Alfaro aseguró que el menú es "balanceado y óptimo para el consumo humano".

"Sin embargo, ellos lo consumen. El otro día vieron a uno de sus delegados, de los que están protestando ahí abajo, degustando un plato de comida de aquí, como que no son coherentes", manifestó.

Con relación a la supuesta falta de equipos, Alfaro indicó que cada área está siendo remozada y la parte "tecnológica médica evoluciona día a día".

"El Calventi de hoy, no es el Calventi de años atrás. Hay que ser muy ciego o muy malicioso para no querer reconocer lo que es el hospital de hoy", expresó.

También resaltó el ingreso de un niño, víctima de un accidente de tránsito y sin seguro médico, a quienes les brindan los servicios "sin ningún costo".