El 15% de niños que acuden al Hugo Mendoza son falcémicos

Del 10% al 15%, que son aproximadamente 60 pacientes, de los niños que son llevados diario a consultas al Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, portan la enfermedad de la falcemia, informa Francia Lapaix, subdirectora médica del centro pediátrico.

Señala que es frecuente que los infantes acudan al centro con descompensación (incapacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno), como anemia y crisis de dolor. “Realmente sí, tenemos casos de esos pacientes que ameritan también ser ingresados”, dice Lapaix.

Informa que el hospital brinda consultas a aproximadamente a 400 niños en el día, distribuidos en horario matutino y vespertino.

“En consulta vemos todos los días 400 niños: 170 en la mañana y más o menos 220 en la tarde. Más o menos 430 pacientes de diferentes especialidades”, señala.

Lapaix explica que esta condición se debe a una alteración en los glóbulos rojos y es hereditaria, por lo que señala que para que un niño sea falcémico el padre o la madre debe portar la enfermedad. “Es una enfermedad congénita”, dice.

La subdirectora del Hugo Mendoza señala que, para la detección de la enfermedad tanto en el niño como en el adulto, es preciso realizarse la electroforesis de hemoglobina, que es una prueba diagnóstica que consiste en el análisis de una muestra de sangre.

“Un paciente te presenta algún tipo de alteración en el hemograma, que vemos que tiene disminución en la hemoglobina; es un ojo visor para nosotros mandarle a realizar lo que es la electroforesis de hemoglobina; es lo que nos va a decir si el paciente es falcémico o no; si es portador, que es heterocigoto, o es homocigoto, que es el paciente que va a presentar todas las crisis: crisis de dolor, crisis hemolítica, crisis de secuestro”, explica Lapaix.

recomendaciones

Recomienda la hidratación para evitar las crisis dolorosas, así como también, en el caso de presentar infecciones, sugiere visitar al médico para evitar la descompensación y caer en crisis dolorosas.

“Cuando llegan a la emergencia, lo que hacemos con esos pacientes es que detectamos qué crisis está presentando ese niño; si es una crisis de dolor, hidratamos y colocamos analgésicos; si es una crisis por secuestro, que el bazo está secuestrando gran cantidad de sangre por un proceso infeccioso”.

Por lo que señala que “esos pacientes se hospitalizan, se monitorizan y se les administra paquetes globulares”, para evitar una anemia “importante” en el paciente.