Hospital Hugo Mendoza asiste al 60% de niños con diabetes del país

La subdirectora médica del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, doctora Francia Lapaix, informó que ese centro de salud maneja alrededor del 60% de niños que viven con diabetes en el país.

Explica que esto se debe a que el hospital cuenta con terapia intensiva y terapia intermedia, y este tipo de pacientes necesitan de una unidad especializada. Asimismo, señaló que los niños que son trasladados al Hugo Mendoza provienen de centros y clínicas privadas y del interior del país.

“Aquí muy frecuentemente tenemos alta demanda en ese servicio de endocrinología pediátrica, y es muy frecuente la cetoacidosis diabética (complicación caracterizada por niveles altos de azúcar en sangre, acidez sanguínea y cetonas elevadas), por un mal control de la enfermedad”, dijo.

“Tenemos muchos pacientes diabéticos. Es una enfermedad que va en incremento, y llegan aquí con descontrol de la enfermedad. Esos pacientes así necesitan un cuidado más especial y ellos van a la terapia intensiva porque necesitan manejo de líquido, infusión de insulina y monitorización, debido a que llegan al centro médico con la cetoacidosis, que eso pone en riesgo la vida del niño”, explicó Lapaix.

Informa que el tipo de diabetes más común en niños es la mellitus 1, que es insulinodependiente, y señala que esta enfermedad no es congénita, por lo que los niños no nacen con diabetes, sino que la adquieren por factores externos y genéticos desencadenantes.

“Puede ser por factores ambientales, la alimentación, por lo que es importante que el niño se chequee mensualmente, vaya al pediatra, por lo menos por el primer año de vida. Es vital que vaya a una consulta de peso y talla para ir detectando cualquier tipo de enfermedad que pueda ese paciente presentar”, manifestó.

actividad física

Señala que el sedentarismo también puede influir en el diagnóstico de esta enfermedad en niños debido a que puede llevar a desencadenar hipertensión arterial, obesidad y otras enfermedades similares.

“No es como antes que jugábamos mucho y corríamos por los patios, ahora el niño está con una tableta, con una vida muy sedentaria y eso contribuye a que se alteren todos esos factores y más si tenemos factores de riesgo de los padres, eso puede influenciar en el desarrollo de hipertensión y de diabetes también”, explica.

Lapaix recomienda además de la actividad física en niños, la medicina preventiva: chequeos médicos de los infantes desde que nacen (consulta de niños sanos) y la buena alimentación.

El primer año de vida es fundamental que ellos se chequen en consulta de niños sanos; incentivar lo que es el deporte y la buena alimentación desde el inicio, no después que ya esos factores estén alterados.

diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 es una enfermedad causada por un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. Se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes.

Los primeros síntomas de la enfermedad son estar sediento, sentirse hambriento, cansancio a toda hora, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo y orinar con frecuencia.

El hospital, que forma parte de la Ciudad de la Salud, ubicado en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, recibe 400 pacientes diariamente y tiene una ocupación de un 80% a un 90%, de las 140 camas que dispone el centro.