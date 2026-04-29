Collado recibe reconocimiento y destacan auge del turismo en el país

Durante el foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) reconocieron la labor del ministro de Turismo, David Collado, quien aprovechó para destacar el crecimiento del sector en los últimos cuatro años.

Durante el reconocimiento se resaltó cómo la gestión de Collado dinamiza la economía nacional en este sector, impulsando su crecimiento, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y promoviendo iniciativas de bienestar y desarrollo.

Al destacar que su gestión consolida al país como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región, la presidenta ejecutiva de ABA, Rosanna Ruiz, declaró que esta estabilidad es el cimiento sobre el cual se ha establecido la confianza de inversionistas, permitiendo desarrollar proyectos a gran escala, atraer capital de largo plazo y consolidar una industria turística.

Estimó que, definitivamente, esa participación no son simplemente estadísticas. “Es el testimonio de una industria que no solo genera riqueza, sino que la distribuye, que abre puertas donde históricamente han estado cerradas y que contribuye de manera real a la movilidad social”, dijo Ruiz.

Para prueba, se mencionó la llegada de más de tres millones de turistas en el primer trimestre de 2026, el aumento de los visitantes mes tras mes, la generación de empleos y el aporte en valor agregado al producto interno bruto, que representan el crecimiento y desarrollo del turismo nacional unido a la banca dominicana como una alianza clave para su amplificación y diversificación.

Crecimiento del sector

En palabras del ministro de Turismo, David Collado, este pacto entre los sectores público y privado jugó un papel importante durante la pandemia, logrando aumentos significativos en las habitaciones hoteleras, pasando de 10 mil a 85 mil, un crecimiento del 10% que aumenta por defecto la ocupación hotelera del 90% y el número de visitantes mensuales.

El ministro David Collado cuando exponía en la actividad organizada por la ABA y Asonahores.LEONEL MATOS/LD

Con respecto a los ingresos mensuales, Collado mencionó que “en ese momento solo teníamos ingresos por unos 800 millones de dólares proyectados en un año. Ahora estamos recibiendo más de 11,000 millones de dólares al año producto del turismo que ayuda a mantener la estabilidad cambiaria”.

Y aunque señaló que hubo “suerte en la recuperación del turismo”, estrategias con un impacto decisivo para marcar esta tendencia ascendente en su gestión fueron crear un comité de marketing público-privado para la transparencia en la inversión de promoción, reducir gastos en promoción, fortalecer la marca país, la promoción a través de distintas plataformas digitales y conocer el perfil de los visitantes mediante el marketing de segmentación.

Desarrollo de infraestructuras

Con la visión de consolidar a República Dominicana más allá de un turismo de playa y expandirlo a una economía naranja, el funcionario también manifestó que se enfocaron en fortalecer las infraestructuras y espacios públicos con una visión integral en la recuperación de playas, incluyendo plazas para vendedores, su financiamiento y capacitación para el emprendimiento de sus negocios.

A esto agregó la recuperación de malecones en provincias como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, entre otras, junto con la remodelación de algunos parques nacionales.

Entre los invitados al Foro, figuran los empresarios Samir Rizek, José Miguel y Ligia Bonetti, Juan Vicini, Adan Matos, José Miguel Cuadra y los periodistas Aníbal de Castro y Miguel Franjul, directores de Diario Libre y Listín Diario.LEONEL MATOS/LD

“El turismo no era simplemente fortalecer las grandes cadenas hoteleras y generar riqueza. No tiene nada de malo y en eso creemos y eso impulsamos. Pero sí entendíamos que el turismo tenía que tener una economía naranja 360 y no podía ser excluyente para no generar un sentimiento de marginalidad”, subrayó.

Asimismo, las demás autoridades participantes del foro coincidieron en que este sector se ha convertido en un eje transversal de la economía dominicana, con una capacidad comprobada para dinamizar distintas actividades productivas y generar oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional.