Gremios de enfermería harán plantón para reclamar reivindicaciones

Diferentes gremios del área de enfermería exigieron este martes el reconocimiento de sus reivindicaciones por parte de las autoridades de salud y anunciaron la paralización de labores a nivel nacional a partir del próximo 29 de abril.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unased), Codopen y Unasecas exigen la remuneración del tiempo en servicio, los cambios de designación, la aplicación de incentivos por distancia, pensiones completas para el personal que ha cumplido con los años de servicio y nombramientos de más enfermeras.

“Estamos haciendo un llamado a todo el personal de enfermería a nivel nacional, incluyendo las unidades de atención primaria, para que este 29 del mes corriente paralicemos todas las labores en todos estos centros y no descartamos la posibilidad de acciones contundentes de no llamarnos para firmar estos acuerdos”, manifestaron.

Señalaron que todas estas demandas las están realizando desde hace aproximadamente seis años, sin evidente éxito.

Estos profesionales resaltaron su compromiso con la salud de la población dominicana, pero también destacaron que se mantienen firmes en la “defensa de sus derechos”.

Concluyeron que no cesarán sus esfuerzos hasta lograr “soluciones reales y justas”.

“Y vamos a ver qué harán las autoridades con los hospitales sin las enfermeras”, puntualizaron.

Asimismo, la Asociación Nacional de Pensionados y Jubilados Bioanalistas, en el contexto de su duodécimo aniversario, reclamó los derechos adquiridos, que según indican, están por debajo de lo esperado.

Su presidenta, Miosotis Echavarría, señaló que la pensión que actualmente reciben tiene más de veinte años sin revisión y es insuficiente para costear los productos de la canasta básica.

“Esta institución nació con la inquietud de muchas de nosotras de ayudar y proteger lo que es nuestra profesión. Las bioanalistas pensionadas y jubiladas que a través de los años han adquirido una pensión muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Hacemos un llamado al señor presidente de la República de que seamos atendidas, ya que otros sectores han podido negociar en la mesa del diálogo”, expresó Echavarría.

Aseguró que las bioanalistas pensionadas han realizado manifestaciones por esta causa a nivel nacional y hasta el momento no han sido recibidas por el mandatario.

Señaló que el ministro de Salud, Víctor Atallah, sí los recibió en su despacho, al igual que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), pero la revisión de acápite solo puede ser realizada por Abinader.

“Hacemos un llamado para el mes de junio. Vamos a tener una marcha al Palacio Nacional con todas las pensionadas y jubiladas bioanalistas. Queremos que el presidente de la República escuche nuestro llamado y con su sensatez nos llame y se nos reciba, por favor”, manifestó Echavarría