Ligero aumento de casos gastrointestinales en el Robert Reid Cabral

La directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, Mabel Jones, informó que esta semana última el centro médico reportó un “ligero aumento de casos gastrointestinales”.

Jones señaló que las cifras rondan entre 2 y 3 casos por cada diez pacientes e informó que no se trata de “nada alarmante” por ser propio de las épocas de lluvias.

Ante este contexto y presencia de síntomas, recomendó el lavado de manos, hidratación, dieta suave, evitar frutas y vegetales poco higienizados y, en caso de que los vómitos y diarrea se presenten, acudir al área de emergencia.

“La gripe estomacal”, como también se le conoce a la gastroenteritis viral, los especialistas la definen como una infección del estómago y los intestinos causada por un virus.

La infección puede llevar a que se presente diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre, entre otros. Puede ser causada por ingerir alimentos o agua contaminada; tener contacto con objetos o utensilios para comer con los gérmenes y de persona a persona si se tiene un contacto cercano.

El pasado lunes, el Ministerio de Salud advirtió sobre el posible aumento de casos de leptospirosis, cólera, dengue, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias ante el pronóstico de lluvias e inundaciones en territorio nacional.

Sugirió algunas medidas de prevención como evitar el contacto con aguas contaminadas; y en caso de hacerlo, utilizar protección personal como botas plásticas y guantes.

Recomendó no acumular basura y eliminar los criaderos de mosquitos dentro y fuera de las viviendas; consumir solo agua potable, en caso de que sea necesario, hervir el agua por al menos 15 minutos; agregarle cinco gotas de cloro al 5% por cada galón antes de beberla; cocinar bien los alimentos y lavar correctamente las frutas y vegetales.

Asimismo, sugirió el lavado de manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de ir al baño; evitar que niños y jóvenes se bañen en la lluvia o tengan contacto con agua sucia y tener a mano medicamentos, en caso de evacuación.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó a través de su informe de la 1:00 de la tarde del domingo que el panorama meteorológico para este lunes tendrá menor humedad, predominando un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones en gran parte del país durante la mañana.

Para la tarde, habrá incremento de nubosidad que dejará aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas hasta las primeras horas de la noche, en las provincias: Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y San Juan.

Las temperaturas continuarán ligeramente calurosas durante el día, debido a los efectos de la radiación solar y el viento que estará girando gradualmente del este/sureste.