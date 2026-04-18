Siete hospitales resultaron afectados por vaguada

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, reveló que un total de siete hospitales fueron afectados por las pasadas lluvias.

“Afectados, todos en ese sentido los afectó la lluvia. A todos los hospitales, por lo menos donde afectó la vaguada fuerte, entró un poco de agua y eso es una afectación. Pero así de forma puntual, nosotros tuvimos siete hospitales que tuvieron filtraciones importantes y uno de ellos incluso tuvimos que abrir por un área porque el agua corría por dentro de este hospital, como ese que te decía, ese de Montellanos”, expresó el funcionario.

Landrón aseguró que el SNS dispone de una planificación de intervención de todos los hospitales.

Además, indicó que los hospitales del Gran Santo Domingo no fueron los más afectados por las fuertes precipitaciones e inundaciones producto de estas, sino aquellos que se ubican en localidades que fueron más vulnerables, como Montellanos, en Puerto Plata.

En menos de 24 horas rescatamos el hospital para darle un servicio oportuno; además, instalamos en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) un hospital móvil.

“Tenemos más de cinco hospitales móviles, que en caso de ser necesario, ojalá que Dios no permita más inundaciones, pero en caso de necesitarse, nosotros estamos capacitados para inmediatamente instalar y dar la asistencia a la población”, expresó Landrón.

También destacó que en toda la red pública han instalado un programa de impermeabilización debido a los terrenos en los que se ubican los hospitales y centros del primer nivel de atención.

Las lluvias han persistido por varias semanas. Hasta la 1:00 de la tarde de ayer, el COE mantuvo 28 provincias bajo alerta, incluyendo el Gran Santo Domingo, tras el paso de una vaguada combinada con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste que provocará aguaceros.