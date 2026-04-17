¡Ya puedes aplicar al concurso de Residencias Médicas 2026!

El Ministerio de Salud Pública abrió este viernes el concurso de Residencias Médicas, que se extenderá hasta el viernes 1 de mayo a las 11:50 de la noche.

La institución informó que los interesados pueden depositar los documentos requeridos en la plataforma digital: https://psrm.msp.gob.do.

El proceso incluye el registro de información de datos personales en la plataforma electrónica. Entre la información requerida se incluyen nombres y apellidos, número de cédula, dirección, edad, la universidad de egreso y la fecha en que cursaron la carrera de medicina.

Señaló que las especialidades disponibles son anestesiología, anatomía patológica, cérvico-maxilofacial, cirugía general, cirugía general y trasplante, citología, dermatología, diabetología y nutrición, emergenciología, geriatría y gineco-obstetricia.

Así también como ginecología y cirugía pélvica, imagenología, medicina familiar y comunitaria, medicina física y rehabilitación, medicina forense, medicina interna, neurología, nutrición hospitalaria, oftalmología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, radiología e imágenes diagnósticas, radioterapia y urología.

Dentro de las subespecialidades se encuentran disponibles anestesiología pediátrica, artroscopia y medicina deportiva, broncoscopia pediátrica, cardiología, cardiología pediátrica, cirugía de base de cráneo, cirugía cardíaca, cirugía cardiotorácica, cirugía de columna, cirugía dermatológica, cirugía de reemplazo articular, cirugía de trauma, urgencias y cuidados intensivos, cirugía oncológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica, estética y reconstructiva, cirugía vascular y endovascular, coloproctología, estrabología, fijación externa y reconstrucción ósea y gastroenterología.

De igual forma, Salud Pública resaltó que también están disponibles las especialidades de gastroenterología y nutrición pediátrica, glaucoma, ginecología oncológica, hematología, hematología pediátrica, hemodinamia e intervencionismo cardiovascular, cuidados intensivos y medicina crítica, cuidados intensivos y neonatales, cuidados intensivos pediátricos, ecocardiografía, entre otras.

Se puede conocer más información sobre las especialidades y subespecialidades disponibles en el enlace de la biografía del Instagram oficial del Ministerio de Salud Pública e ingresando a la página web oficial de la institución.

Para participar, los postulantes a las plazas deben haber aprobado el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (ENURM), que es aplicado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una calificación mínima de 60 puntos. La calificación obtenida tendrá una vigencia de dos años consecutivos, por lo que se aceptarán los resultados correspondientes al año 2025; sin embargo, quienes hayan tomado el examen en 2026 solo podrán utilizar la calificación más reciente.

Asimismo, los postulantes deben ser médicos graduados de universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y autorizadas por el Poder Ejecutivo. En el caso de egresados de universidades extranjeras, deben convalidar el título conforme a la normativa vigente en la República Dominicana, deberán residir en el país y cumplir con los mismos requisitos establecidos para los ciudadanos dominicanos.

De igual forma, deberán completar el proceso con la carga en la plataforma digital del título y récord de notas certificados por MESCyT, exequátur (o carta de trámite) y certificado de No Antecedentes Penales con vigencia de un mes, certificación del Colegio Médico Dominicano (CMD) con vigencia de tres meses y al día con los pagos, certificado médico actualizado y sellado, cédula o pasaporte y foto 2x2 reciente y un comprobante de pago RD$1,500 en el caso de los aspirantes dominicanos y US$1,500 los extranjeros, a la cuenta de residencias médicas del MSP (Banco de Reservas) No. 010-252713-0.