Ministerio de Salud registra 405 muertes infantiles en casi cuatro meses

El Ministerio de Salud Pública informó que hasta la semana 13 del calendario epidemiológico del 2026, se contabilizan 405 muertes infantiles en República Dominicana.

De ese total, 363 de los fallecimientos pertenecen a muertes neonatales, representando el 90%.

Las autoridades del sector sanitario indican que, en comparación con el mismo período del año 2025, se marca una disminución de 14%. Para esta semana, se notifican 26 muertes.

Con relación a las muertes maternas, en lo que va del año se han reportado 27. Salud Pública indica que estos decesos son principalmente de Santo Domingo y San Cristóbal.

Dengue

De acuerdo a la vigilancia epidemiológica, desde la semana uno hasta la semana 13 del 2026, se han confirmado 65 casos de dengue.

Las provincias más impactadas son Valverde, La Altagracia, Elías Piña y Barahona, en edades comprendidas entre los 10 y 19 años, y 60 años o más.

Meningitis bacteriana

De manejar pocos casos en el renglón de verificación de alarmas, la meningitis pasó a notificar un total de 50 casos en estas semanas del 2026 en los eventos priorizados.

Salud Pública indica en su boletín epidemiológico que 48 de estos casos han sido sospechosos, y solo dos confirmados. De estos casos, 29 pertenecen al género masculino de 50 y 59 años. Mientras que los confirmados corresponden a edades de 24 y 74 años y son procedentes de Santo Domingo y San Juan.

Los especialistas señalan que la meningitis es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, causada por una infección bacteriana.

La enfermedad puede ser transmitida por bacterias como Streptococcus pneumoniae, estreptococo del grupo B, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes.

Y suele presentar síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello.

Malaria

La malaria reporta un acumulado de 72 casos confirmados en estas trece semanas.

Es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito y no puede ser contagiada de persona a persona. Los síntomas leves son fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Mientras que los graves son fatiga, confusión, convulsiones y dificultad para respirar.

Covid

Según las autoridades dominicanas, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) agregó una nueva variante del SARS-CoV-2, llamada BA.3.2, y se apoda “Cicada” a la lista de variantes que se encuentran bajo monitoreo.

La nueva variante fue detectada en 2024 y circula en 20 países desde finales de 2025.

Este año se han confirmado 65 casos de dengue, enfermedad causada por la picadura de un mosquito.ARCHIVO/LD

Esta clasificación refleja un enfoque preventivo, no de alerta: se rastrea su evolución por sus múltiples mutaciones en la proteína espiga que podrían influir en la respuesta inmune, pero hasta la fecha no se ha asociado a mayor gravedad, hospitalizaciones ni mortalidad.

El CDC, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y redes globales de vigilancia, utiliza muestras clínicas, de viajeros y de aguas residuales para monitorear su comportamiento, manteniendo una postura de observación activa y anticipación, no de reacción. “Su objetivo es entender su trayectoria, no generar alarma”, explicaron.

Mientras que en República Dominicana “no se ha identificado la circulación de nuevas variantes de SARS-CoV-2 en el país, observándose un comportamiento virológico estable y acorde con la situación epidemiológica actual.

Respecto a los virus respiratorios, las autoridades señalan que su circulación es “habitual”. Indican que circulan de manera simultánea agentes como SARS-CoV-2, junto con influenza A (H1N1pdm09 y H3N2), virus respiratorio sincitial (VRS), parainfluenza, adenovirus, metapneumovirus humano e influenza B, con “variaciones semanales de baja a moderada magnitud”.

El Ministerio de Salud Pública asegura que mantiene de forma continua y activa la “vigilancia epidemiológica y virológica, incluyendo el monitoreo sistemático de los virus respiratorios, la búsqueda activa de casos en los servicios de salud, el seguimiento de eventos respiratorios y la vigilancia centinela”.

Así como también promueven la vacunación contra la influenza, la comunicación a la población y al personal de salud.