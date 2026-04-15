Salud Pública abrirá este viernes 17 la convocatoria al concurso de residencias médicas

El Ministerio de Salud informa que el concurso para residencias médicas 2026 estará abierto desde este viernes 17 de abril y hasta el 1 de mayo, periodo en el que los interesados podrán optar por una de las 1,400 plazas disponibles a nivel nacional.

A través de su División de Residencias Médicas, el Ministerio indicó que los aspirantes deberán depositar la documentación correspondiente a través de la plataforma electrónica https://psrm.msp.gob.do/#/home, la cual fue habilitada para esos fines.

Para participar, los postulantes a las plazas deben haber aprobado el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (ENURM), que es aplicado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una calificación mínima de 60 puntos. La calificación obtenida tendrá una vigencia de dos años consecutivos, por lo que se aceptarán los resultados correspondientes al año 2025; sin embargo, quienes hayan tomado el examen en 2026 solo podrán utilizar la calificación más reciente.

Requisitos especialidades

El proceso incluye el registro de información de datos personales en la plataforma electrónica. Entre la información requerida se incluyen nombres y apellidos, número de cédula, dirección, edad, la universidad de egreso y la fecha en que cursaron la carrera de medicina.

De igual forma, deberán detallar la realización de la pasantía de ley, indicando fecha de inicio y finalización, además del número de exequátur o constancia de trámite, y el número de colegiatura médica. El sistema solicitará que se detalle la especialidad a la que se postula, así como los hospitales seleccionados para llevar a cabo las entrevistas correspondientes.

Asimismo, los postulantes deben ser médicos graduados de universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y autorizadas por el Poder Ejecutivo. En el caso de egresados de universidades extranjeras, deben convalidar el título conforme a la normativa vigente en la República Dominicana, deberán residir en el país y cumplir con los mismos requisitos establecidos para los ciudadanos dominicanos.

De igual forma, deberán completar el proceso con la carga en la plataforma digital del título y récord de notas certificados por MESCyT, exequátur (o carta de trámite) y certificado de No Antecedentes Penales con vigencia de un mes, certificación del Colegio Médico Dominicano (CMD) con vigencia de tres meses y al día con los pagos, certificado médico actualizado y sellado, cédula o pasaporte y foto 2x2 reciente y un comprobante de pago RD$1,500 en el caso de los aspirantes dominicanos y US$1,500 los extranjeros, a la cuenta de residencias médicas del MSP (Banco de Reservas) No. 010-252713-0.

Además, el pago podrá realizarse de forma presencial o en línea, a través de la plataforma habilitada para el proceso de postulaciones.

El Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM), establece que el concursante deberá asistir de manera obligatoria a tres entrevistas de aptitudes con el comité de selección de cada hospital, las cuales tendrán un valor de 1-5 puntos no fraccionables. Cada concursante deberá llevar una copia de su expediente al hospital donde será entrevistado y realizar un pago de 500 pesos no reembolsables al Departamento de Enseñanza del Hospital de la entrevista.

Cada aspirante podrá concursar únicamente a una especialidad y, en caso de resultar seleccionado, deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente que regula el ejercicio de medicina en el país. Las instituciones privadas deberán otorgar a los residentes el mismo salario que reciben en el sistema de Salud Pública.

Requisitos subespecialidades

En tanto que los requisitos para las subespecialidades establecen que los aspirantes deberán completar información personal y académica, incluyendo nombres y apellidos, número de cédula, dirección, edad, universidad de egreso, hospital donde cursaron la especialidad, con la fecha de inicio y finalización, universidad que avala la especialidad, número de exequátur, colegiatura médica, subespecialidad a la que optan, así como los hospitales seleccionados para concursar y realizar entrevistas.

En cuanto a los documentos requeridos, los postulantes deberán adjuntar el título de doctor en medicina certificado por el MESCyT, título de especialista o carta de finalización, exequátur, carta de finalización del hospital donde cursaron la especialidad médica que incluya las notas por año de residencia, debidamente firmada por las autoridades correspondientes, una fotografía 2x2 actualizada, copia de cédula, o del pasaporte en caso de ser extranjero, certificación vigente de miembro del CMD con vigencia de tres meses.

Certificado médico actualizado y sellado por un médico colegiado, certificado de no antecedentes penales (con menos de un mes de haber sido emitido), comprobante de pago correspondiente al proceso de inscripción (RD$1,500.00 para dominicanos y US$1,500.00 para extranjeros); se podrán incluir trabajos publicados con un máximo de dos por cada categoría.

El Ministerio de Salud Pública señala que ninguna institución podrá publicar plazas distintas a las oficialmente incluidas en el documento del concurso; los médicos que resulten ganadores de una de las plazas deberán cumplir con lo establecido en la ley que rige el ejercicio de la medicina en el país.