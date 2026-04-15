Proponen auditoría y evaluación de casos de angioplastia

El experto en Seguridad Social, Willians De Jesús Salvador, solicitó realizar una auditoría exhaustiva y una evaluación sistemática de los procedimientos de angioplastia efectuados en el país, con especial atención en la población afiliada al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En un documento remitido a los miembros de la ARS Senasa, el especialista señala que es imperativo llevar a cabo una revisión detallada de todos los registros relacionados con los procedimientos de angioplastia realizados en los últimos años.

“Me permito presentar una propuesta formal para la realización de una auditoría exhaustiva y una evaluación sistemática de los procedimientos de angioplastia efectuados en el país, con especial atención a la población afiliada al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa)”, indica el integrante del equipo de expertos en el área.

La solicitud surge a raíz de un reportaje publicado el pasado lunes en Listín Diario sobre el auge de los procedimientos de angioplastia en el país, donde cifras ofrecidas por la Sisalril y Senasa indican que la mayoría de las intervenciones se realizan en pacientes afiliados al régimen subsidiado de salud.

Por concepto de cobertura, solamente en el 2025, Senasa erogó 2,519 millones 665 mil 808 pesos con 75 centavos, siendo cuatro establecimientos de salud los que lideran la lista de los lugares con mayor casuística de intervenciones.

De Jesús Salvador dijo que la auditoría que propone deberá enfocarse en diferentes aspectos, entre ellos, la distribución por Rango de Edad, para identificar la demografía por edad de los pacientes, lo que permitirá una comprensión más clara de las características de aquellos que requieren estos procedimientos.

También el estado de salud cardiovascular, para evaluar las condiciones de salud subyacentes de los pacientes, lo que a su juicio es fundamental para determinar si los procedimientos se realizan de manera apropiada y justificada.

Además, debe abarcar y analizar el contexto socioeconómico de los pacientes, lo que proporcionará una perspectiva más precisa sobre la accesibilidad y la necesidad de tratamientos en esta población.

Propone la evaluación de prácticas médicas, al entender que es esencial investigar los protocolos implementados en la realización de estos procedimientos, asegurando que se adhieran a las mejores prácticas médicas.

Indica que en caso de detectar irregularidades, se deben tomar diferentes medidas, entre las que cita sanciones a los responsables, y que ante cualquier hallazgo que evidencie mala práctica, debe ser abordado con firmeza, garantizando la integridad y ética en la atención médica.

También la revisión de relaciones con centros de salud, al señalar que a pesar de que instituciones y centros cardiovasculares son reconocidos por su ética, es crucial investigar a fondo cualquier indicio de mala praxis en su implicación con estos procedimientos.

Señala que la percepción de Senasa sobre su manejo en la gestión anterior, obliga a una revisión de los cateterismos.

“No hay que argumentar ni zaherir a nadie. Por ello, es fundamental establecer mecanismos de control más robustos que prevengan la repetición de situaciones similares”. WILLIANS DE JESÚS SALVADOR EXPERTO EN SEGURIDAD SOCIAL

Como conclusión, señala que la salud de la población dominicana debe ser prioritaria e instó a las autoridades competentes a llevar a cabo esta auditoría y a implementar las reformas necesarias para asegurar que la atención médica proporcionada a los pacientes asegurados, especialmente en procedimientos como la angioplastia y la implantación de stents, cumpla con los más altos estándares de calidad, ética y transparencia.