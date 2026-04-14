Piden apegarse a las guías médicas en implantación de stens coronarios

La asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionista (ASODCI) destacó este martes que defiende y recomienda las buenas prácticas médicas, apegadas a las recomendaciones de las guías internacionales de la intervención percutánea con angioplastias o implantación de Stents coronarios en pacientes con eventos coronarios.

No obstante, demanda de las autoridades sanitarias y de la seguridad social incluir la cobertura de los estudios de imágenes y fisiología intravascular que permitan hacer una correcta evaluación de las lesiones que generen dudas diagnósticas, y por ende su correcto tratamiento, ya que hasta ahora solamente los pacientes privados con recursos económicos lo pueden hacer.

El presidente de la entidad, doctor Aramis Gómez, hizo el señalamiento en respuesta a publicaciones de prensa que dan cuenta del auge que está teniendo en el país la práctica del procedimiento de angioplastia para la colocación de stens coronarios, sobre todo en pacientes del régimen subsidiado, y el temor de que en la misma intervenga el interés económico y no se esté aplicando el protocolo con la debida rigurosidad y supervisión.

Esta rigurosidad en el procedimiento, agrega el especialista, debe aplicarse tanto en los casos de cardiopatía isquémica crónica, como los casos de eventos coronarios agudos (angina inestable y en los infartos agudos, sea con elevación del ST(oclusión total de una arteria coronaria), como los no ST (oclusión parcial) y “desaconsejamos cualquier práctica contraria a estas normativas”.

El presidente de la entidad dijo que esa entidad médica recomienda a las entidades reguladoras del sistemas de salud, al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la Superintedencia de Salud y Riesgos Laborales (sisalril) incluir en el catálogo de salud, los estudios de imágenes y fisiología intravascular como son (ultrasonido, intracoronario IVUS, tomografía de coherencia Optica intravascular(OCT) y Ffr, IFR.

Esto facilita, señala el presidente de los cardiólogos intervencionistas, la correcta evaluación de las lesiones coronarias que generen dudas diagnósticas, para el correcto tratamiento de las mismas, cosa que ahora, sólo es posible en pacientes privados con disponibilidad para pagar estos estudios y dispositivos , que garantizan la optimización de la implantación de los Stents.

Agregó que de esta manera se certifica si existe impacto de las lesiones desde el punto de vista fisiológico y su consecuente producción o no de isquemia que afecte el músculo cardíaco.

“Es una cuestión de doble moral, pedir que un cardiólogo Intervencionista tome decisiones correctas, sin facilitar los recursos ,ya antes mencionados”, dijo el doctor Gómez.

Aseguró que los intervencionistas “de nuestro país, prácticamente todos o en el 98% de los casos, guían la intervención en las coronarias y en el cateterismo, sólo por angiografía de los vasos coronarios o por softwares qué poseen los equipos avanzados para la evaluación de la severidad de las lesiones”.

Aun así, agregó, lo más conveniente es tener los métodos Gold standard para la correcta evaluación de las lesiones y su correcto tratamiento.

Dijo esperar que esa sea una medida que se tome de inmediato con el fin de aclarar “las nubes agoreras” que se ciernen sobre la práctica de la intervención coronaria en el país, en beneficio de los pacientes dominicanos.

colocan miles de stens

Una información publicada este lunes en Listín Diario, destaca que unos 16,135 procedimientos de angioplastia, intervención utilizada para destapar arterias obstruidas en pacientes que presentan enfermedad coronaria mediante la colocación de stents, se han realizado en el país en los últimos dos años y tres meses en pacientes asegurados, siendo la mayoría de ellos practicados a afiliados del régimen subsidiado.

De ese total de procedimientos, 9,886 corresponden a la población afiliada al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que ha implicado la implantación de cerca de 40 mil stents o malla metálica, que es un dispositivo que se coloca para mantener el vaso abierto y mejorar el flujo sanguíneo.

Por concepto de cobertura de estos procedimientos, solamente en el 2025, Senasa erogó la suma de 2,519 millones 665 mil 808 pesos con 75, siendo cuatro establecimientos de salud los que lideran la lista de los lugares con mayor casuística de intervenciones, aunque suman 31 el total de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) que reportaron intervenciones de este tipo a la ARS estatal durante el año pasado.