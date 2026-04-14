La Cruz Roja ofrece el servicio de tipificación sanguínea para la nueva cédula

La Cruz Roja Dominicana (CRD) informó que dispone de centros y laboratorios en más de 14 provincias con disponibilidad del servicio de tipificación sanguínea, dato indispensable para obtener la nueva cédula de identidad y electoral.

Indicó que a través de los mismos, las personas pueden obtener el documento que certifica cuál es su tipo de sangre, dato obligatorio entre los requisitos de la nueva cédula que está entregando la Junta Central Electoral (JCE).

La JCE establece que el nuevo documento de identidad y electoral incluye “el tipo de sangre y si la persona es donante de órganos, datos que deberán ser validados por un carné de tipificación”.

Señaló que para facilitar la obtención del carnet o el certificado de laboratorio, a precio de costo RD$200 , la CRD tiene esas facilidades en La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, Mao, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Francisco de Macorís, La Vega y Bonao.

La JCE explica que la exigencia de la tipificación de sangre es con el propósito de agilizar las emergencias médicas.