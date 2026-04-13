Salud Pública pide usar botas, lavarse las manos y eliminar criaderos para evitar enfermedades

El Ministerio de Salud advirtió sobre el posible aumento de casos de leptospirosis, cólera, dengue, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias ante el pronóstico de lluvias e inundaciones en territorio nacional.

Sugirió algunas medidas de prevención como evitar el contacto con aguas contaminadas; y en caso de hacerlo, utilizar protección personal como botas plásticas y guantes.

Recomendó no acumular basura y eliminar los criaderos de mosquitos dentro y fuera de las viviendas; consumir solo agua potable, en caso de que sea necesario, hervir el agua por al menos 15 minutos; agregarle cinco gotas de cloro al 5% por cada galón antes de beberla; cocinar bien los alimentos y lavar correctamente las frutas y vegetales.

Asimismo, sugirió el lavado de manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de ir al baño; evitar que niños y jóvenes se bañen en la lluvia o tengan contacto con agua sucia y tener a mano medicamentos, en caso de evacuación.

Señaló que ante la presencia de síntomas como fiebre, diarrea, vómitos, dolor muscular y malestar general o signos de deshidratación, acudir de inmediato al centro médico más cercano y evitar la automedicación.

Para este lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que se producirán aguaceros intermitentes muy fuertes, en ocasiones tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas hacia localidades del litoral costero atlántico, el valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, así como la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Los organismos de socorro mantienen alerta para San Pedro de Macorís, San Juan, La Vega, Elías Piña, Duarte, Dajabón, Santiago, Puerto Plata, La Romana, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, La Altagracia, Monte Cristi, Espaillat, Valverde, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Baoruco, Independencia, Santo Domingo, San Cristóbal, Hato Mayor, Samaná y El Seibo.

En la costa atlántica, el Indomet recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a condiciones de oleaje anormal. Así también, frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes en ocasio

Asimismo, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, advirtió que las lluvias continuarán debido a un sistema frontal y una vaguada sobre el territorio nacional.

Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 26 provincias en alerta amarilla y dos en verde, recordó su director, Juan Méndez García, al tiempo que llamó a la población a ser prudente.