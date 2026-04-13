Colocan miles de stens coronarios en pacientes subsidiados

Unos 16,135 procedimientos de angioplastia, intervención utilizada para destapar arterias obstruidas en pacientes que presentan enfermedad coronaria mediante la colocación de stents, se han realizado en el país en los últimos dos años y tres meses en pacientes asegurados, siendo la mayoría de ellos practicados a afiliados del régimen subsidiado.

De ese total de procedimientos, 9,886 corresponden a la población más pobre, que es la afiliada al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que ha implicado la implantación de cerca de 40 mil stents o malla metálica, que es un dispositivo que se coloca para mantener el vaso abierto y mejorar el flujo sanguíneo.

Por concepto de cobertura de estos procedimientos, solamente en el 2025, Senasa erogó la suma de 2,519 millones 665 mil 808 pesos con 75, siendo cuatro establecimientos de salud los que lideran la lista de los lugares con mayor casuística de intervenciones, aunque suman 31 el total de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) que reportaron intervenciones de este tipo a la ARS estatal durante el año pasado.

Las cifras de pagos erogadas por Senasa por cobertura de estos procedimientos por centros de salud van desde 165 mil pesos en un año, al centro que menos casos reportó, hasta más de 653 millones de pesos, al que mayor cantidad de cobertura demandó al Senasa en el 2025.

en aumento

Según las estadísticas oficiales del Senasa, la demanda de este procedimiento ha ido en aumento, realizándose en esa población afiliada del régimen subsidiado 2,615 angioplastia en el 2024, lo cual se incrementó a 2,853 en el 2025 y en los primeros tres meses del año 2026, el Seguro Nacional de Salud registra 591.

Hasta marzo pasado, Senasa contaba con un total de 5,632,542 afiliados en el régimen subsidiado.

Mientras, los registros de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) de servicios otorgados por concepto de cobertura asociados a angioplastias, indican que en el 2024 se ofrecieron 9,670 coberturas, de las cuales 4,286 corresponden al régimen contributivo y 5,384 al régimen subsidiado. En tanto que, en el 2025, solamente registra las coberturas de estos servicios en el régimen contributivo, que ascienden a 1,963, sin incluir los del régimen subsidiado, debido al proceso de auditoría en que se encuentra Senasa. En los dos años, en el régimen contributivo se cubrieron 6,249 angioplastias.

preocupación

Aunque para algunos especialistas consultados al respecto, el país no supera los estándares de cantidad de procedimientos de acuerdo al total de la población, sí preocupa que no haya una vigilancia y supervisión robusta del sistema, y por ende, haya centros donde no se estén aplicando los protocolos con el rigor que amerita al momento de intervenir a un paciente.

En círculos médicos circula la versión de la existencia de pagos de coimas para lograr el referimiento de pacientes.

los centros

Durante el 2025, los centros de salud que realizaron más procedimientos de este tipo y a los que Senasa erogó mayor cantidad de dinero por concepto de cobertura a pacientes afiliados, están encabezados por el Centro Cardiovascular Santo Domingo SA, el Instituto Cardiovascular del Este INCAE SRL, Hospimed Equipment Service SRL y el Centro de Intervenciones Cardiovasculares Cenicardio SRL.

A estos le siguen, la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste C Por A, Centro Regional Cardiovascular Cereca SRL, Clínica Cruz Jiminian CXA, Centro Cardiovascular Dominicano S.A, Cedimat, Cardioendoneurovascular Group CV Graoup SRL, Centro Médico Bournigal SA, Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), Grupo Médico Mac Center CGL SRL, Corazones del Cibao S A, Patronato del Hospital General Materno Infantil INC y Cecanot, entre otros.

mas en hombres

Las estadísticas del Senasa, a las que tuvo acceso Listín Diario mediante solicitud a la oficina de Acceso a la Información, indican que estos procedimientos fueron mayores en la población masculina, con un total en dicho periodo de dos años y tres meses de 5,758 en hombres y 4,128 angioplastia en mujeres.

En tanto, es la población mayor de 60 años la que más ha requerido de los mismos en ambos sexos, sumando en conjunto de 7,838 intervenciones.

En la población femenina del régimen subsidiado entre 28 a 39 años se realizaron en dicho periodo 14 intervenciones; entre las de 40 a 59 años, 664; entre las mayores de 60, unos 3,450 procedimientos, para un total de 4,128.

En tanto, en los masculinos de 1 a 11 años se dio cobertura a un caso; de 19 a 27 años a un caso también; de 28 a 39 años se cubrió a 60 pacientes; de 40 a 59 años a 1,308 y de 60 años en adelante a 4,388, para un total de 5,758.

enfermedad cardiovascular

Datos internacionales indican que en el país se registran unas 29 mil muertes al año por enfermedad cardiovascular, estando como principal causa de muerte. Y entre el 30 a 40 por ciento de las muertes cardiovasculares corresponden a cardiopatía isquémica.

qué es la angioplastia

La angioplastia coronaria es un procedimiento mínimamente invasivo para abrir los vasos sanguíneos obstruidos del corazón, colocándose con frecuencia un stent o malla metálica para mantener el vaso abierto y mejorar el flujo sanguíneo.

Entre los síntomas que presenta el paciente afectado de esa obstrucción, figuran el dolor de pecho, fatiga o dificultad respiratoria y en ocasiones infarto cardíaco.

La angioplastia se diferencia del cateterismo, porque este último se hace con fines diagnósticos para determinar si hay obstrucciones, mientras que la primera se realiza para corregir esa obstrucción con la colocación de uno o más stens, dependiendo de la complejidad del paciente.