El hospital El Almirante: entre funcionalidad y necesidad de ampliación

La directora del Hospital El Almirante, doctora Nur del Anan Yapur Batista, informó que hasta el momento el centro médico de segundo nivel de atención solo tiene como desafío la ampliación de la infraestructura, debido al crecimiento poblacional en la zona y la demanda de los servicios médicos.

“¿Qué tenemos como desafío? Infraestructura. Es un hospital con una infraestructura de casi 30 años, y no se le han hecho remociones importantes; necesitaríamos más espacio para más comodidad tanto del personal como de los usuarios”, señaló.

“Pero los atributos que tenemos son muy favorables y, según los indicadores y los cálculos que hace el MAP, estamos sobre el 85%, que fue con lo que nos comprometimos en los aspectos que ellos eligieron, que es la parte de la urgencia, la parte de atención al usuario, las consultas y la parte de imágenes”, manifestó.

Yapur Batista, quien pasó a dirigir el hospital desde hace aproximadamente cinco meses, informó que diariamente el centro médico brinda atención a 200 pacientes en el área de emergencia y en el área de consultas a más de 200 también.

Asimismo, destacó que este mes realizaron un total de 20 mil pruebas de laboratorio registradas en el Repositorio del Servicio Nacional de Salud (SNS); además, cuentan con disponibilidad de analíticas y un total de veinte bioanalistas en el área.

Yapur Batista, además, señaló que las enfermedades más comunes que recibe el centro son las crisis hipertensivas, crisis asmáticas, diabetes y eventos cerebrovasculares.

A propósito de la circulación activa de los virus respiratorios en el territorio nacional, la directora informó que han tenido “lo normal”, como son niños asmáticos, que tienen alguna bronquitis, pero no un brote de estos casos.

Con relación a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), destacó que el hospital dispone de un programa de planificación, donde orientan y suministran métodos anticonceptivos para evitar infecciones y embarazos no deseados, principalmente en adolescentes.

Debido a estas medidas, Yapur Batista aseguró que es un tema “controlado” en el hospital. Además, destacó que el centro dispone de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH).

“El enfoque es la prevención, porque a veces no tienen el conocimiento y tienen varias parejas”, expresó.

humanización

También aseguró que en el hospital no se da la deshumanización de los servicios, y para fortalecer esta área cuentan con un programa de capacitación dirigida a los colaboradores.

“El personal del hospital es un personal que tiene mucho tiempo, conoce a todos los pacientes y los pacientes están más que satisfechos, porque ésta es su casa. No creo que nadie pueda decir que lo han maltratado, que ha habido caso; desde que yo llegué no los he visto”, expresó.

Señaló que la nómina del centro la conforman 432 colaboradores, entre ellos 102 médicos y 54 enfermeras.

“Nosotros tenemos suficientes enfermeras que están cubriendo todas las áreas y médicos tenemos suficientes (…) Hemos sabido rejugar con los que tenemos, diría yo. Pero hasta ahora la comunidad se ha beneficiado y no puede decir que ha venido al hospital y le ha faltado algún servicio, hasta el día de hoy”, señaló la doctora.

El hospital cuenta con disponibilidad de 20 camas en el área de internamiento, dieciséis en emergencia y una rotación máxima de dos días.

El Hospital El Almirante, ubicado en la avenida del Progreso, sector El Almirante, Santo Domingo Este, cuenta con una cartera de servicios como cardiología, diabetología, ginecología, obstetricia, medicina interna, pediatría, psicología, neumología, urología, nutrición, dermatología, neurología, psiquiatría y gastroenterología.

En un recorrido por las instalaciones junto al personal directivo, se evidenció buen manejo de la higiene, óptimas condiciones infraestructurales y un buen manejo en el servicio hacia los pacientes.