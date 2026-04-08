SNS dispone de medidas para garantizar seguridad en hospitales ante condiciones climáticas

El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció esta mañana algunas medidas para garantizar la seguridad en los hospitales del Gran Santo Domingo y en las zonas bajo alerta por lluvias.

Su director ejecutivo, Julio Landrón, dispuso garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de desagüe; asegurar el cierre de puertas y ventanas en todas las áreas hospitalarias y mantener el secado permanente de pisos para evitar accidentes.

Así como también, exhortó a todos los colaboradores y usuarios de los servicios a actuar con “máxima precaución al movilizarse dentro y fuera de los centros de salud, a fin de prevenir accidentes”.

Estas acciones fueron tomadas como medidas preventivas ante las condiciones climáticas que se presentan desde tempranas horas de la madrugada de este miércoles.

Desde la noche del martes, las lluvias que inciden en el territorio nacional mantienen inundadas varias zonas. Reportes que llegan a este Listín Diario muestran inundaciones en el Gran Santo Domingo: kilómetro 18 de la Autopista Duarte, Los Ríos, kilómetro 13 de la Duarte, Los Prados, Manoguayabo y otras zonas.

Doctor Julio Landrón, director del SNS.Archivo/LD

El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó que seguirán ocurriendo durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche lluvias continuas, moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades.

Según el informe, para los días jueves y viernes, durante la mañana no se prevé que ocurran precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del país, solamente algunos chubascos aislados de corta duración.