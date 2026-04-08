Organizaciones comunitarias exigen mejora del sistema de salud

Organizaciones comunitarias y sociales marcharon este martes hacia el Ministerio de Salud Pública para denunciar las condiciones de deterioro en las que se encuentran los hospitales y la falta de atenciones médicas.

Durante la marcha, que partió desde el parque Simón Alfonso, ubicado en la calle Pepillo Salcedo esquina Héctor Homero Hernández, se pronunciaron consignas como “No es una limosna que estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos exigiendo”, “La salud es un derecho, no queremos satisfecho”, “La salud es un derecho, por eso estamos en la calle”, “Pa’ la calle que esto no lo aguanta nadie” y “Queremos salud sin corrupción”, en reclamo a las autoridades por la falta de accesos a la salud que vive la población.

La coordinadora de la Alianza por el Derecho de la Salud (ADESA), Alba Reyes, denunció que en varias ocasiones se han intentado reunir con el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, pero este los rechaza alegando que las competencias que la organización exige recaen en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

“Hemos pedido en varias ocasiones reuniones con el ministro de Salud, el cual se ha negado a recibirnos alegando que los temas que ADESA plantea son competencia del Servicio Nacional de Salud, y nosotros le decimos al doctor Atallah que no es cierto, que es rector, que la cabeza del sistema de salud en República Dominicana es él como ministro, y nosotros, que está corriendo a lo que son sus competencias”, explicó Reyes durante la marcha.

Según detalló, la organización ha realizado recorridos en unidades primarias y hospitales públicos y ha visibilizado el retroceso en el servicio de salud, la falta de camas hospitalarias y la escasez de insumos.

“Vemos con preocupación el recorrido que ha hecho ADESA tanto a unidades de atención primaria como a hospitales públicos; los servicios de salud, en lugar de mejorar, empeoran. Nos encontramos con hospitales desabastecidos, emergencias abarrotadas de pacientes porque no hay camas, no hay equipos suficientes de diagnóstico, no hay los médicos especialistas necesarios”, manifestó.

Llamó al ministro de Salud a relanzar la estrategia de atención primaria, mejoramiento de las condiciones de los hospitales de primer y segundo grado de atención, mayor subsidio en los gastos médicos, mayor inversión en el sector salud y mejora de la calidad del gasto.

“Queremos más recursos, pero sin corrupción. Queremos que el Estado dominicano invierta adecuadamente lo que establece la estrategia nacional de desarrollo, por lo menos lo que establece la estrategia nacional de desarrollo en materia de salud”, agregó.

Otro que se expresó sobre las deficiencias del sistema de salud fue Manuel Pérez, quien aseguró que los hospitales públicos carecen de servicio, las unidades médicas no reciben los medicamentos a tiempo.

“Los pacientes hipertensos y los diabéticos tampoco están recibiendo los medicamentos”, dijo.

Resaltó que una de las prioridades del Gobierno es garantizar el presupuesto necesario para la salud; así podrían cubrir las necesidades del pueblo y mantener el desarrollo de un sistema de salud que funcione a favor de la ciudadanía.

Las 57 organizaciones participantes en la manifestación están afiliadas a la ADESA, quien lamentó que el Gobierno haya abandonado el Plan Estratégico Nacional de Salud 2030, diseñado con la participación de amplios sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a partidos políticos y organizaciones

sociales. Pidieron al ministro de Salud que retome ese plan.