AILA mantiene activa la vigilancia contra el Covid y otros virus

La doctora Elizaida Mesa, directora del Departamento del ministerio de Salud Pública del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), aseguró este lunes que en la terminal aeroportuaria no se han detectado casos de la nueva variante de COVID-19, al tiempo que afirmó que las autoridades sanitarias se mantienen en alerta y preparadas ante cualquier eventualidad.

“Todavía no hemos tenido casos, gracias a Dios”, expresó la especialista, al ser abordada sobre la posible presencia de la nueva variante del virus del Covid-19 en el país.

En cuanto a los protocolos sanitarios, indicó que se están aplicando las mismas medidas de controles implementadas durante la pandemia anterior, las cuales incluyen vigilancia epidemiológica activa, identificación de pasajeros con síntomas y respuesta inmediata ante cualquier caso sospechoso.

“Tenemos el mismo protocolo del anterior. Estamos preparados, contamos con todo el equipo necesario y medicamentos”, afirmó la doctora, quien destacó su formación en epidemiología como parte clave en la supervisión de estos procesos.

Detalló que diariamente entre 20 y 30 personas, incluyendo pasajeros, empleados aeroportuarios y visitantes, reciben asistencia médica en las instalaciones del AILA por diferentes afecciones, lo que evidencia la constante operatividad del sistema de salud en la terminal.

En los casos donde se detectan síntomas como fiebre u otras condiciones de cuidado, el personal médico es notificado para evaluar al paciente, pudiendo incluso abordar aeronaves si es necesario, explicó la especialista.

Además, el aeropuerto dispone de ambulancias propias y cuenta con el respaldo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para situaciones de mayor complejidad.

La funcionaria subrayó que el AILA opera como un centro de conexiones internacionales, por lo que los controles sanitarios se aplican a todos los vuelos, sin distinción de procedencia.

“No es solo para Estados Unidos, es para cualquier destino. Aquí llegan vuelos en conexión y estamos preparados para eso”, explicó.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que operan en el aeropuerto, incluyendo Migración y otros organismos de seguridad, lo que permite una respuesta integral ante emergencias sanitarias.

En caso de pacientes que requieran atención especializada, estos son referidos a centros hospitalarios de mayor nivel, como el Hospital de Boca Chica o el Hospital Darío Contreras, dependiendo de la condición médica.

Sobre el uso de mascarillas, Mesa indicó que por el momento no es obligatorio, ya que no se han registrado casos de la nueva cepa en el país.

No obstante, llamó a la población a mantenerse atenta y adoptar medidas preventivas si la situación lo amerita.

“Gracias a Dios, el nivel no ha llegado aquí. Esperamos que no venga, pero uno lo informa para que se tomen las medidas”, sostuvo.

Finalmente, la doctora recordó el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país y reiteró la importancia de la preparación para evitar repetir una crisis sanitaria de esa magnitud.

“Eso fue duro, dejó muchas huellas. No quisiéramos volver a ver algo así”, concluyó.