Ney Arias reporta UCI llenas y disminución de emergencias en asueto de Semana Santa

El nefrólogo intensivista del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, David Cuevas, informó que este asueto de Semana Santa ha transcurrido de manera “tranquila”, asegurando que las emergencias en el centro médico han “mermado”.

"Eso nos está llenando de mucha satisfacción. No obstante, hay áreas que, como quiera, están llenas”, informó Cuevas.

Señaló que la mayoría de las personas heridas por accidentes de tránsito son producto de colisión en motocicletas y han sido referidas a la Unidad de Cuidados Intensivos en “estado crítico”.

“Realmente las UCI sí están llenas, pero aun así nosotros estamos preparados para recibir cualquier tipo de paciente que llegue producto de accidente de tránsito”, reveló Cuevas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía en este Domingo de Resurrección a regresar del interior con prudencia.

“De todos modos, llamados a la población porque sabemos que hoy es un día importante, hoy hay un regreso de muchos bañistas, muchos turistas internos que regresan a la ciudad y a ellos les pedimos que sean sobrios y que sean prudentes para que puedan llegar en paz y que así mañana no tengamos nada que lamentar”, concluyó el intensivista.

Doctor David Cuevas, nefrólogo intensivista del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora.Víctor Ramírez

Tras recorrer los dos hospitales especializados en manejo del trauma de Santo Domingo, como son el Ney Arias Lora y el Darío Contreras, el ambiente percibido era de “tranquilidad, con la excepción de uno que otro traumatismo, comparados con años anteriores.

Durante nuestra permanencia en la emergencia del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, solo llegó un herido en una de las ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).