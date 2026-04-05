Más de 800 adolescentes menores de 15 años quedaron embarazadas en 2025 en RD

Un total de 826 niñas menores de 15 años quedaron embarazadas en 2025 en República Dominicana, según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las cifras indican que estos 826 casos representan el 5.01% del total de embarazos en adolescentes registrados durante el 2025.

“Estas cifras resultan particularmente relevantes en el marco de la normativa vigente orientada a la prevención de las uniones tempranas, evidenciando la persistencia de este fenómeno en un grupo etario que, conforme a dicho marco, requiere especial protección”, explica el organismo en un informe.

En total, en 2025 se registraron 16,481 embarazos en adolescentes. La mayoría, 15,655 casos, correspondieron a jóvenes entre 15 y 19 años.

“El embarazo en adolescentes continúa representando un desafío en materia de desarrollo” en República Dominicana, dice la ONE.

A pesar de que el número absoluto de embarazos en adolescentes sigue bajando, su peso dentro del total de embarazos aumentó.

En 2025 representaron el 19.31%, lo que equivale a un incremento de 1.31 puntos porcentuales en comparación con 2024, precisó la ONE.

La tendencia general, sin embargo, muestra una reducción. En comparación con el año anterior, los embarazos en adolescentes disminuyeron un 7.65%. Solo en el cuarto trimestre de 2025 se registraron 4,520 casos, un 4.58 % menos que en el mismo período de 2024.

Por provincias, Monte Cristi encabezó la lista con el mayor porcentaje de embarazos en adolescentes, seguida de Elías Piña, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez.

En cuanto a los resultados de estos embarazos, 7,607 terminaron en partos vaginales (46.16%) y 7,529 en cesáreas (45.68%). Además, se registraron 1,345 abortos (8.16%).

Los partos vaginales disminuyeron un 14.76%, mientras que las cesáreas aumentaron ligeramente en un 1.69%. Los abortos también bajaron, con una reducción de 11.51%.

De los 15,041 embarazos registrados sin incluir abortos ni datos del sector privado, 11,830 correspondieron a adolescentes dominicanas, 3,189 a haitianas y 22 a otras nacionalidades.