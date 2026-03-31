Dermatólogo advierte sobre riesgos en la piel y llama a la prevención durante la Semana Santa

El director de la Unidad Dermatológica del Sur del Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, doctor Polibio Batista, exhortó a las familias dominicanas, especialmente a las que se desplazan hacia playas y ríos, a tomar medidas preventivas para evitar daños en la piel durante el asueto de Semana Santa.

El especialista indicó que la exposición prolongada al sol sin la debida protección puede provocar quemaduras, irritaciones, manchas y otras afecciones cutáneas, por lo que recomendó el uso obligatorio de protector solar con factor de protección 50 o más.

“Es fundamental que tanto niños como adultos utilicen protector solar de manera frecuente, reaplicándolo cada dos horas, especialmente si están en contacto con el agua”, expresó.

El director de la Unidad Dermatológica del Sur del Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, doctor Polibio Batista.Listin Diario

El doctor Batista, abordado por Listín Diario previo a participar en el programa “Impacto Mañanero”, se difunde por radio Enriquillo, explicó que el sol tiene un efecto más agresivo en espacios acuáticos debido a la refracción de los rayos ultravioletas, lo que incrementa el riesgo de lesiones en la piel.

En ese sentido, aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, así como procurar sombra mediante el uso de sombrillas o carpas.

Asimismo, recomendó mantener la piel hidratada mediante el consumo constante de agua y jugos naturales, sobre todo, en niños, niñas y personas envejecientes, quienes son más vulnerables a los efectos del calor.

El especialista también sugirió el uso de productos de higiene suaves, como jabones de avena o leche, además de cremas humectantes que ayuden a proteger y restaurar la piel tras la exposición solar.

“Debemos combinar el disfrute con la prudencia. Esta es una época para compartir en familia, pero también para cuidar la salud y evitar complicaciones que pueden prevenirse”, indicó el doctor Batista.

El director de la Unidad Dermatológica del Sur reiteró su llamamiento a la moderación en el consumo de alimentos y bebidas, así como al cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sobre los balnearios permitidos, con el fin de garantizar una Semana Santa segura para todos.