Fundación Cruz Jiminian y impulsa jornada “prevenir el cáncer de colon es salvar vidas”

Con un llamado a la prevención y al diagnóstico oportuno, la Fundación Cruz Jiminián junto a la doctora Pamela Cabrera realizó una jornada de concientización sobre el cáncer de colon, reuniendo a profesionales de la salud, pacientes y comunitarios en un espacio dedicado a concientizar, educar y salvar vidas.

La Dra. Cabrera, enfatizó sobre la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad silenciosa

“Cuando se diagnostica de manera temprana, el cáncer de colon puede ser tratado con altas probabilidades de éxito. La información y la prevención son nuestras principales herramientas”, expresó la profesional de la salud.

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Explicó que en República Dominicana, el cáncer colorrectal continúa siendo un importante desafío de salud pública. Se estima que más de 800 personas fallecen cada año por esta causa en el país, mientras que alrededor de 1,800 nuevos casos se diagnostican anualmente, posicionándolo entre los tipos de cáncer más frecuentes.

Durante la jornada, el doctor Luis Cruz, vicepresidente de la Fundación Cruz Jiminian, destacó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en la población dominicana, incentivando la realización de chequeos periódicos y la adopción de hábitos saludables.

Asimismo, médicos residentes ofrecieron una explicación clara y directa sobre esta enfermedad, señalando que el cáncer de colon se origina en el intestino grueso, generalmente a partir de pólipos que pueden volverse malignos con el tiempo.

Indicaron que su detección temprana es posible mediante estudios como la colonoscopía, así como pruebas de sangre oculta en heces. También advirtieron sobre señales de alerta como cambios en el hábito intestinal, presencia de sangre en las heces, dolor abdominal persistente y pérdida de peso sin causa aparente, exhortando a la población a no ignorar estos síntomas y acudir a evaluación médica oportuna.

Como parte de la innovadora jornada de concienciación, se llevó a cabo un entrenamiento físico a cargo de Orangetheory Fitness, promoviendo la actividad física como un pilar clave en la prevención de enfermedades crónicas, incluido el cáncer de colon.

El cierre estuvo a cargo del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, quien reafirmó el compromiso de la organización que dirige con la salud preventiva y el bienestar de la población.

“La medicina también se construye fuera del consultorio, llevando orientación y esperanza a la gente”, afirmó el reconocido médico y filántropo.