Digemaps anuncia retiro del mercado de microcatéter

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) informó el retiro voluntario del mercado del microcatéter coronario Ivascular Navitian (modelos MCCC1415001 y MCCC14150001), tras detectarse un riesgo potencial de pérdida de fragmentos que podría provocar embolización distal en pacientes.

La entidad indicó que, a través de su Departamento de Vigilancia Sanitaria, da seguimiento al proceso para garantizar su cumplimiento en beneficio de la población.

Asimismo, recordó que los profesionales de la salud y el público en general deben notificar cualquier reacción adversa a medicamentos (RAM).

Para ello, se debe ingresar a la plataforma notifacedra.comisca.org, seleccionar el mapa de la República Dominicana y completar la información requerida, que incluye datos del paciente (edad y sexo), del notificador (nombre, dirección y especialidad), la reacción adversa y el medicamento sospechoso.

Digemaps recomienda detallar el evento sospechoso, los signos y síntomas asociados, así como un resumen de la información clínica relevante.

Por otra parte, en España, el microcatéter coronario Ivascular Navitian fue retirado del mercado por un problema técnico que representa un riesgo para la seguridad del paciente, según la alerta emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El motivo del retiro en España fue porque se detectó el deterioro de la capa externa del segmento distal (la parte más delgada del dispositivo). Este daño podría provocar la liberación de pequeños fragmentos de material durante su uso.

Riesgo para los pacientes

Los fragmentos desprendidos pueden causar embolización distal, es decir, obstrucciones en los vasos sanguíneos. El riesgo aumenta en procedimientos complejos, especialmente en arterias con lesiones altamente calcificadas.

El microcatéter coronario Navitian, desarrollado por la empresa iVascular, es un dispositivo utilizado en cardiología intervencionista para facilitar el paso de guías y la administración de contraste en arterias coronarias, especialmente en casos de lesiones complejas o de difícil acceso.