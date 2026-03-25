SNS interviene Hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA) quedó formalmente intervenido, tras la realización de una visita no coordinada al centro de salud durante el fin de semana.

Durante el recorrido, que abarcó una inspección área por área, Landrón indicó que se identificaron diversas situaciones que requieren intervención inmediata, relacionadas con el sistema de climatización, los procesos de facturación, las condiciones de infraestructura, áreas médicas y administrativas, entre otros.

El doctor Landrón explicó que la intervención responde a la necesidad de fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos a la población, según se explica en un documento de prensa del SNS.

“En esta visita no coordinada que estamos realizando, en esta oportunidad a este centro, es necesario que sea intervenido con la finalidad de mejorar varias de las áreas de atención a los usuarios, reparar equipos y garantizar que el paciente que acude en busca de atención la reciba de manera oportuna y de calidad”, expresó Landrón.

directora interina

Asimismo, el titular del SNS informó que, como parte de las acciones adoptadas para garantizar la mejora en la calidad de los servicios, designó de manera interina como directora del centro a la doctora Ivette Dib, quien actualmente se desempeña como directora del hospital Materno de la misma demarcación.

La doctora Ivette es doctora en medicina, posee un master en Ginecología y Obstetricia y master en Gestión Sanitaria. Asimismo, fue directora en el Hospital General de Verón y laboró durante cuatro años en el Hospital Leopoldo Martínez en Hato Mayor.

El director del SNS destacó que esta medida busca optimizar la gestión hospitalaria, fortalecer los procesos internos y asegurar una atención oportuna, digna y de calidad para los usuarios.

El Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA) es un establecimiento de salud de tercer nivel, descentralizado y de autogestión, perteneciente al Servicio Regional de Salud Yuma, e integrado a la Red Pública de Servicios de Salud del SNS.

Este centro constituye el principal referente hospitalario de la provincia La Altagracia, brindando atención especializada a miles de ciudadanos de Higüey y zonas aledañas