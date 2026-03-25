En el Foro Global Santiago apuestan a las tecnologías médicas

En el marco del inicio del Foro Global @ Santiago: “La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina”, los organizadores del evento, apostaron a que las nuevas tecnologías e innovaciones que se presentan en este encuentro, contribuyan a la disminución de la brecha de acceso a la salud digital de los ciudadanos y a nuevas herramientas y conocimientos a todos los médicos de República Dominicana.

En sus palabras centrales, el presidente de Funglode, el expresidente Leonel Fernández, hizo un recorrido a través del tiempo y el desarrollo de las tecnologías en el ambiento medicinal, afirmando que “la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en soporte de la práctica clínica y la investigación biomédica de vanguardia”.

Indicó que en el horizonte de 2025 y 2026, el mundo avanza hacia la tecnología de los Gemelos Digitales, de que los médicos puedan probar la eficacia de una quimioterapia o simular una intervención cardiovascular en el corazón digital del paciente, antes de realizar una sola incisión en su cuerpo físico, la integración simbiótica de la nanotecnología y la bioingeniería, en el ámbito quirúrgico, la robótica evolucionará hacia una autonomía supervisada y el abordaje del envejecimiento, buscando tratar la vejez no como un proceso natural, sino como una enfermedad degenerativa reversible.

En ese sentido, Fernández afirmó que ante este panorama, el país no puede ser un simple espectador, sino que “debemos dejar de ser consumidores de tecnología para convertirnos en un nodo de innovación y servicios médicos de alta tecnología en el Caribe”.

El expresidente de la República propuso para esto, una estrategia de Estado basada en la reforma de la Educación Superior, formando profesionales con una sólida base en matemáticas, programación y bioinformática, un ecosistema de innovación, fomentando la creación de clusters de biotecnología y bioingeniería y el establecimiento de alianzas internacionales con universidades, centros de investigación y laboratorios científicos, en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Concluyó enfatizando que la tecnología no debe ser un factor de exclusión social, sino que debe garantizar que el acceso a la salud digital sea un derecho, no un privilegio.

“Por esa razón, debemos usar las tecnologías y la IA para cerrar brechas, que un médico y un paciente en Elías Piña tengan las mismas herramientas y oportunidades que un especialista y un paciente en Santo Domingo o en Nueva York”, dijo.

“La humanidad reclama una inteligencia artificial más incluyente, más sostenible y, sobre todo, más humana. El progreso solo tiene sentido si se traduce en el bienestar y la dignidad de cada ciudadano”, afirmó Fernández.

tecnología robótica

Asimismo, Rafael Sánchez Español, director general del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), destacó el impacto y avance de la inteligencia artificial en el campo de la salud.

El especialista señaló que herramientas como la robótica, las imágenes diagnósticas, la radiología, la endoscopía y la cardiología intervencionista han transformado la práctica médica, pasando de ser “inimaginables” a formar parte del ejercicio cotidiano.

“Vemos la tecnología robótica, las imágenes diagnósticas, radiología y endoscopía, cardiología intervencionista; en un principio esto fue lo inimaginable”, expresó.

Sánchez Español calificó el evento como un hito para el país en materia de innovación médica y tecnológica, al tiempo que subrayó la necesidad de integrar estas herramientas en el sistema de salud.

“Este evento es motivo de orgullo para nosotros. Marca un hito en la historia del país en lo que se refiere a la inteligencia artificial y la medicina. Estoy seguro de que todos los involucrados en la empresa de salud debemos seguir impulsando esta herramienta”, indicó.

El discurso central estuvo a cargo de Mark Bünger, especialista en innovación tecnológica en salud, quien presentó la conferencia: “La salud del futuro: Santiago como destino de turismo de salud en la era de la inteligencia artificial”.

Durante su intervención, Bünger explicó que la inteligencia artificial está nivelando el terreno en el sector salud, al permitir desarrollar soluciones en semanas que antes requerían años y grandes inversiones, reduciendo costos y ampliando el acceso a tecnologías avanzadas.

Señaló que el crecimiento del turismo de salud está impulsado por el envejecimiento de la población en mercados como Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, lo que incrementa la demanda de servicios médicos especializados en destinos cercanos como la República Dominicana.

Asimismo, destacó que la integración de inteligencia artificial en áreas como diagnósticos médicos, cirugía asistida y telemedicina está transformando los modelos de atención, facilitando esquemas híbridos que combinan salud y turismo, y permiten el seguimiento remoto de pacientes antes y después de los procedimientos.

Bünger subrayó que el país posee ventajas competitivas importantes, como su ubicación estratégica, su infraestructura hospitalaria y su capital humano, lo que le permite posicionarse como un hub regional si apuesta por la formación tecnológica y el uso intensivo de datos en salud.

El Foro Global @Santiago “La Salud del Futuro: Inteligencia Artificial, Data y Medicina”, es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), y del HOMS, que reúne a expertos nacionales e internacionales para compartir conocimientos y análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios.

El evento, que se realiza en Santiago este 23 y 24 de marzo, con exposiciones de panelistas del país, de Chicago y California de Estados Unidos, Perú, Chile, Brasil, y España.