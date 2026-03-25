"No hay presupuesto": La respuesta que reciben los pacientes de atrofia muscular espinal

“Estamos esperando y seguiremos esperando hasta que nos aprueben el medicamento”.

Los familiares de Dayron Almonte y Danelys Rosario se dieron cita frente al Palacio Nacional, en protesta para exigir que les sea aprobado el medicamento que necesitan para mantener a sus pequeños con vida.

Sin embargo la respuesta que continúan recibiendo es la misma: "No hay presupuesto, deben esperar, nosotros haremos llegar la solicitud a las autoridades pertinentes, deben seguir esperando, no se cansen”.

“En el país hay 17 niños que están en la misma situación, el único que está siendo tratado actualmente es Dayron y es por donaciones, por uso compasivo básicamente”, expresó Génesis Socias, madre del niño.

Maribel Ovalles, abuela de Dayron, aseguró que hace aproximadamente un año que se solicitó la aprobación del fármaco al Ministerio de Salud Pública y aún no reciben ninguna respuesta, “estamos esperando y seguiremos esperando hasta que nos apruebe el medicamento”, narró.

Pero la pregunta es, “¿hasta cuándo seguiremos esperando?, solo nos dicen que esperemos, pero ¿hasta cuándo, hasta que el niño muera?”, expresaron Inmanol Almonte y Génesis Socias, padres de Dayron, a la vez que se mostraban cansados de hacer todo los posible y escuchar las mismas palabras durante más de un año.

Génesis Socias e Inmanol Almonte, padres de Dayron Almonte.Listín Diario.

Danelys Rosario también espera por medicamento

Ivelisse Santana, madre de Danelys Rosario, una niña de 9 años que también sufre de Atrofia Muscular, estuvo presente en la protesta en busca de la ayuda para que su niña pueda recibir el tratamiento que necesita para mejorar su estado de salud.

“Mi niña gateaba y ya no lo hace por la falta de medicamento, sus huesos se están atrofiando cada día más y solo ese medicamento la puede mejorar”, explica Santana, asegurando que cada día Danelys se desgasta y presenta más complicaciones.

Danelys Rosario fue diagnosticada con la enfermedad a los seis años, desde hace tres años inició su lucha por continuar la vida. La diferencia entre ella y el pequeño Dayron es que no ha tenido la misma oportunidad de al menos iniciar el tratamiento, por el alto costo de la medicina sus padres no han conseguido comprar el primer frasco ni han recibido alguna donación.

Familiares de Danelys Rosario también participaron en la protesta para exigir el medicamento que necesita la niña y otros menores que sufren la misma enfermedad.Listín Diario.

Santana destacó que hace alrededor de dos años se le entregó una carta a la primera dama Raquel Arbaje y hasta la fecha no ha obtenido respuesta, además enfatizó que el presidente y la Alianza Dominicana de Asociaciones de pacientes (Adapa) están enterados de la situación de su niña y no dicen nada.

Una enfermedad

La Atrofia Muscular Espinal, es una enfermedad genética poco común que provoca problemas respiratorios, debilidad y desgaste muscular grave en los bebés.

Los pacientes que sufren esta enfermedad necesitan un medicamento denominado Evrysdi para mejorar la calidad de vida y contrarrestar los fuertes síntomas que provoca, pero el alto costo del fármaco imposibilita que los pacientes logren estar en tratamiento sin ayuda.

La Atrofia Muscular Espinal tipo 1 (una de las más agresivas) llegó a Dayron cuando apenas tenía un mes de nacido, hoy el niño tiene un año y tres meses y su vida se ha resumido en una lucha constante por sobrevivir.

Danelys sufre la tipo dos, un poco menos agresiva, por eso no siempre se detecta a muy temprana edad, como en el caso de la tipo 1. Sin embargo, la urgencia con la que debe ser tratada es la misma, al igual que el medicamento que le garantizará una mejoría.

Desde el diagnóstico los familiares no se han cansado de darle seguimiento a la solicitud que presentaron hace ya dos años en el caso de Danelys y un año la de Dayron.

donaciones

Dayron es el único paciente con esta enfermedad en el país que está bajo el tratamiento gracias a varias donaciones que ha recibido de parte de farmacias GBC, laboratorio Lam, Hostor José Rizik, el director de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD Vial y del despacho de la primera dama.

Para comunicarse con los padres de Dayron y ayudar al niño con algunas donaciones, puede contactarlos al número 829-480-6777.