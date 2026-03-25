Cruz Roja Dominicana lanza este miércoles su Operativo Interno Semana Santa 2026

Con un total de 10,245 personas distribuidas en toda la geografía nacional, cinco bancos de sangre y 171 ambulancias, la Cruz Roja Dominicana lanzó este miércoles su Operativo Interno Semana Santa 2026.

El director general de la entidad, Braulio Alcántara, señaló que estas acciones forman parte del plan de prevención y respuestas para este asueto.

"Nuestra primera recomendación sería que nos quedemos en casa, pero sabemos que eso no será así. En ese sentido, la Cruz Roja, como siempre lo ha hecho, vamos a acompañar a los ciudadanos que siempre se desplazan al interior del país, inclusive a los lugares del Distrito Nacional”, expresó.

Asimismo, Bruno Benítez, director de Socorro y Prevención, señaló que los voluntarios, médicos, enfermeras, analistas, socorristas y brigadistas que conforman estarán distribuidos estratégicamente en 638 puestos de socorro; de estos, 422 estarán ubicados en carreteras, 75 en playas y 131 en ríos y balnearios.

Además, indicó que la entidad tendrá presencia en 156 localidades del país.

Con un total de 10,245 personas distribuidas en toda la geografía nacional, cinco bancos de sangre y 171 ambulancias, la Cruz Roja Dominicana lanza Operativo Interno Semana Santa 2026Listín Diario

Como medidas preventivas, Benítez señaló que las plataformas digitales y canales de comunicación de la Cruz Roja difundirán mensajes de prevención a partir de este miércoles a las 2:00 de la tarde.

playas y balnearios

Defensa Civil informó que un total de 478 playas y balnearios estarán hábiles durante el asueto de Semana Santa 2026,

Las playas y los balnearios están localizados desde la región Ozama, en la provincia de Santo Domingo, hasta la región Enriquillo, en la provincia de Barahona, incluyendo las fronterizas del país.

Solo en Santo Domingo, que incluye los municipios Santo Domingo Este y Norte, Boca Chica y Pedro Brand, estarán disponibles 15 playas y balnearios. Puerto Plata, sin embargo, será la provincia con más espacios hábiles: 40.