Salud Pública registra aumento progresivo de muertes infantiles

El Ministerio de Salud Púb reconoció el “comportamiento irregular” de la mortalidad infantil en la República Dominicana en las últimas semanas.

Señaló que en las primeras nueve semanas del 2026 se evidenció un “incremento progresivo” con veinte defunciones iniciales, alcanzando un pico de aproximadamente 40 casos en la semana seis del Boletín Epidemiológico, seguido de un descenso gradual en la semana 9.

Desde la semana 1 hasta la semana 8 del calendario epidemiológico, el país concentró un total de 249 muertes infantiles a nivel nacional.

Para la semana nueve, el país está registrando 24 decesos de niños menores de un año, siendo el acumulado de 273 fallecimientos infantiles en lo que va del año.

Este comportamiento refleja un patrón estacional temprano, en el cual la concentración de casos se ubica en el segundo tercio del período analizado.

“La tendencia observada destaca la importancia de mantener la vigilancia continua y el fortalecimiento de las acciones preventivas durante el primer trimestre, asegurando la estabilidad en la atención materno-infantil”, señala el Boletín Epidemiológico.

Las autoridades señalan que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad infantil como las defunciones ocurridas en niños menores de un año".

Este indicador constituye una medida esencial del bienestar de la población infantil y refleja de manera directa la calidad de los sistemas de salud, las condiciones socioeconómicas y el acceso a servicios básicos como nutrición, agua potable, saneamiento y atención médica”.

muertes maternas

Respecto a la mortalidad materna, se registraron 12 casos en esta semana, cuatro correspondientes a dominicanas y ocho a nacionales haitianas, estas últimas representando el 66.67% de estos fallecimientos.

La muerte materna se define como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, debido a causas relacionadas o agravadas por el mismo.

virus respiratorios

El Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana nueve señala que durante las últimas cuatro semanas los virus respiratorios han mantenido un “patrón estable”.

Destacó que el agente de mayor circulación es la influenza A (H3N2), seguido por el adenovirus.

El perfil viral actual refleja un comportamiento estacional habitual, con predominio de influenza A (H3N2) y presencia sostenida de adenovirus, sin variaciones marcadas respecto al patrón histórico reciente.

Este comportamiento responde a una combinación de estacionalidad, inmunidad poblacional, cambios en la circulación viral y cambios ambientales”, señalan las autoridades.

verificación de alarmas

Según las autoridades de Salud Pública, en esta semana se emitieron 75 alarmas de eventos de establecimientos de salud, entre ellas, 17 casos de varicelas, 13 casos de enfermedad febril hemorrágica, seis de diarrea de agua, seis de meningitis, seis de parotiditis viral, cuatro de enfermedad febril de vías respiratorias altas y tres de vías respiratorias bajas.