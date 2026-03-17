Funglode y HOMS realizarán el foro “La salud del futuro”

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), celebrarán el próximo 24 de marzo de 2026 el foro global “La salud del futuro: Datos, inteligencia artificial y medicina”, un espacio de alto nivel que reunirá a expertos internacionales, académicos, científicos y líderes del sector salud para analizar el impacto de la inteligencia artificial y el manejo de datos en la medicina contemporánea.

El evento tendrá lugar en el HOMS Health & Wellness Center, en Santiago, y busca posicionar a la República Dominicana como un punto de encuentro para el diálogo global sobre innovación médica, transformación digital del sector salud y el futuro del turismo de salud en la región.

De igual manera, la jornada iniciará el lunes 23 de marzo con un cóctel de bienvenida para los invitados internacionales y locales, en el que ofrecerán palabras de apertura Gisselle Castillo, coordinadora general del Foro Global @ Santiago, y de Héctor Sánchez Navarro, subdirector general del HOMS.

Por otro lado, el martes 24 de marzo se llevará a cabo el programa académico central, con conferencias magistrales y paneles especializados. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de Rafael Sánchez Español, fundador y presidente del Consejo de Administración del HOMS.

De igual manera, el evento contará con las palabras del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, presidente de Funglode, quien abordará la visión estratégica sobre la salud del futuro en un contexto de transformación tecnológica global .

El discurso central estará a cargo de Mark Bünger, de la Universidad de Berkeley y presidente de Futurity Systems, quien presentará la conferencia “La salud del futuro: Santiago como destino de turismo de salud”, destacando el potencial de la ciudad y del país en el desarrollo de este sector.

temas

Durante el foro se abordarán temas clave como: “La aplicación de la inteligencia artificial en la práctica médica y farmacéutica”, con expertos como Julio Mayol, catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, y José Manuel Martínez Sesmero, académico de la Real Academia Nacional de Farmacia de España.

“La convergencia entre neurociencia e inteligencia artificial”, con especialistas de la Universidad de Chicago como Nicho Hatsopoulos y Samuel Volchenboum.