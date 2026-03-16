Infectólogo advierte Covid-19 cambió patrón y agresividad de virus respiratorios en el país

El infectólogo y exdirector del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, considera que la pandemia del Covid-19 influyó en el patrón de circulación de los virus respiratorios y las enfermedades infecciosas en el país.

“Ahora tenemos brote de infecciones respiratorias prácticamente todos los años y además bastante prolongado y agresivo. La sucesión de varios virus o la participación de varios virus al mismo tiempo en esos brotes respiratorios que pienso, partiendo de cómo hemos ido dándole seguimiento al comportamiento de las enfermedades infecciosas en la República Dominicana, que la pandemia tuvo mucho que ver con eso, cambió el patrón”, explicó.

Señaló que las infecciones respiratorias han desplazado a enfermedades como el dengue y otras infecciosas que habían predominado en el territorio nacional durante décadas.

Hospitales

Asimismo, reveló que la mayor causa de ingresos y consultas a hospitales son las infecciones respiratorias.

“Hay muchos pacientes con enfermedades respiratorias virales, y muchos de ellos con bacteriana, que es una complicación de las infecciones virales, que también llevan al ingreso”, explicó.

En el programa televisivo “Dos por tres en salud”, conducido por las periodistas Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz, el infectólogo indicó que esas enfermedades son el virus de la influenza A y B, adenovirus, virus sincitial, el mismo Covid. “Esos virus se han venido comportando en la República Dominicana de manera epidémica y afectando intensamente la población, mayormente a la población infantil”, expresó.

Manifestaciones de los virus y población

Indicó que los síntomas más comunes son las fiebres muy elevadas, tos, secreción y congestión nasal, la inyección conjuntival, dificultad respiratoria manifestadas principalmente en infantes de diez años de edad.

“La dificultad respiratoria, la falta de apetito, la debilidad por la deshidratación y de no comer nada lo llevan a ingresarlos”, dijo.

Terrero recomendó llevar a los menores de edad al médico ante irritación, debilidad, dificultad para respirar, deshidratación, incontinencia urinaria, diarrea, fiebres constantes o cuando no responden a la medicación ambulatoria.

Tratamiento

Señaló que para detectar el tipo de enfermedad viral, los médicos utilizan el panel de virus respiratorio, que es una prueba que consta de 19 microorganismos que ayuda a identificar cualquier tipo de agente infeccioso y es considerada la más “completa”.

Ante los síntomas citados, recomendó visitar al infectólogo y, en el caso de los niños, al pediatra, y al neumólogo.

Vacuna sincitial

El galeno explicó que la vacuna del virus sincitial respiratorio, que la están adquiriendo algunos países del hemisferio occidental, tiene una “producción muy limitada” y no existe la urgencia para adquirirla, como en la pandemia del Covid-19.

Terreno destacó la importancia de esta vacuna, ya que detiene o disminuye la mortalidad neonatal, debido a que los niños y niñas prematuros que hacen infecciones a causa de este virus, la mayoría termina con complicaciones de salud y fallecen.

"Esta vacuna va a detener ese grave problema que tenemos en los sistemas de salud de la maternidad materna a consecuencia de las infecciones por virus sincitial respiratorio, que provoca la llamada bronquiolitis, que los lleva a cuidados intensivos". CLEMENTE TERRERO INFECTÓLOGO

Señaló que la vacuna se coloca en “edades tempranas”, en niños pequeños e incluso en las embarazadas, para que desarrollen inmunidad.

“Así pues, si nacen prematuros, no desarrollan la enfermedad”, dijo.

Concluyó el tema asegurando que la circulación de los virus respiratorios continuará y la población debe permanecer vigilante ante ellos, y tomar las medidas preventivas y de cuidados de lugar.

Salud Pública

Desde el pasado año, las autoridades han informado que los virus respiratorios siguen un “patrón de circulación múltiple”.

En el boletín epidemiológico semanal que publica Salud Pública, las autoridades informan que en las primeras semanas del 2025 se detectó actividad de Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza A(H3N2), SARSCoV-2, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus.

Señalan que para el segundo semestre del año, el Virus Sincitial Respiratorio predominó, pero disminuyó en los siguientes meses.

Dengue

Respecto al dengue, el infectólogo negó que la “baja” de esta enfermedad en el país se deba a los “esfuerzos” o acciones que se atribuyen las autoridades del sistema de salud.

“No es un logro de las acciones. El dengue había venido aumentando de manera paulatina cada vez, en cada epidemia, en las Américas, desde el 2015 a 2019, 2021, 2023. En el 2019 tuvimos tres millones de casos en Las Américas; en el 2021 tuvimos cinco millones de casos; antes no habíamos llegado a esa suma, era un millón y pico, y en el 2023 tuvimos 10 millones o casi once millones de casos en Las Américas y República Dominicana pasó de 19 mil casos a 27 mil casos con todos sus registros; casi toda la población se infectó”, explicó.

“¿Qué pasa con eso? Que el virus deja de circular porque no encuentra susceptible. Y por eso es que ha ocurrido esa gran disminución, y qué bueno. El virus se autolimitó”, aseguró.

Concluyó que las epidemias desaparecen cuando se infecta el 40% de los “susceptibles” y es un comportamiento normal en las enfermedades infecciosas.

“Aquí se insulta la inteligencia a cada rato (de la población) pero en realidad hay que ser honestos y pienso que cuando uno es honesto, uno genera confianza. La OMS dice que las epidemias de dengue ocurrían cada dos a cuatro años, aunque puede cambiar y ocurrir a los seis, siete años”, finalizó.