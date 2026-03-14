Profamilia dice que educación sexual integral en escuelas sigue siendo una deuda

Profamilia anunció hoy la celebración de su 60 aniversario, con una mirada crítica al avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y señaló la falta de educación sexual integral en las escuelas con información adecuada a cada edad, como una deuda que cada día suma intereses.

“Para Profamilia, la educación sexual integral fomenta en las y los jóvenes el autoconocimiento, el cuidado y valoración del cuerpo, promueve actitudes apropiadas frente a la sexualidad y contribuye a detener el abuso”, señaló Magaly Caram, directora ejecutiva de la institución.

Enfatizó que es responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad promover en la gente joven la conciencia crítica sobre su cuerpo y dotarles de las herramientas para tomar decisiones informadas.

Al celebrar su 60 aniversario hoy 14 de marzo, la institución valoró los avances en materia de salud sexual y salud reproductiva y reconoció los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, sin embargo, consideró que aún hay mucho camino por recorrer y quedan retos que asumir, como continuar la disminución de embarazos en adolescentes, así como la mortalidad materna y la dificultad de acceso a métodos anticonceptivos que aún perdura.

Dijo Caram que, “en el 1966, uno de los grandes retos fue enfrentar los mitos y tabúes relacionados con la sexualidad y con la planificación familiar, paradójicamente, este sigue siendo un gran desafío en el 2026”.

También se refirió a la necesidad de marcos jurídicos robustos y una ruta crítica de denuncia y sanción de la violencia basada en género bien definida, al señalar que históricamente, las mujeres, las juventudes y la población en situación de vulnerabilidad son quienes sufren con mayor rigor la falta de políticas públicas o los vacíos legales.

Recordó que la propuesta de Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se encuentra en el Congreso desde el 2022 y que el proyecto de Ley de Salud sexual y Salud Reproductiva ha estado en el Congreso de manera intermitente.

Con el lema de la procreación consciente, la libertad de decisión y los derechos humanos, Profamilia colocó la educación como piedra angular de sus acciones, reconfirmado con el trabajo de las promotoras comunitarias y la educación masiva por radio a mediados de los años 70 que alcanzó a 125,000 oyentes.

Profamilia cuenta hoy con un programa clínico con siete centros en diferentes puntos del país y dos unidades móviles, que empezó en el 1968 con un modesto consultorio especializado en salud sexual y salud reproductiva.

destaca liderazgo

En estas seis décadas, Profamilia estableció su liderazgo como institución pionera en servicios y productos de planificación familiar, en educación sexual integral y en mejorar el acceso a métodos anticonceptivos en la República Dominicana.

También la detección de violencia de género en la historia clínica, la educación sexual integral a través de pares; la prevención de la violencia basada en género; la promoción de una paternidad responsable y masculinidad positiva, forman parte de los ejes de trabajo de la institución.

Señala que la certificación con la Norma ISO 9001-2015 es una reafirmación del compromiso de Profamilia con la sociedad y un reconocimiento al aporte de muchas personas a lo largo de los años, para forjar una institución que asume el reto de ofrecer productos y servicios misionales; especialidades médicas y ejecutar la labor de incidencia que le caracteriza, acorde con lo que establece su Plan Estratégico.

“Celebrar los 60 años de Profamilia es hablar de una trayectoria de resiliencia y compromiso institucional con el bienestar social”, destaca la institución en un documento de prensa.

Desde el 1968, las clínicas de Profamilia ofrecen servicios especializados en la salud sexual y la salud reproductiva. Las estadísticas desde el 1968 en que se fundó la primera Clínica Modelo -hoy Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez- hasta el 2025, con siete clínicas y dos unidades de atención primaria, destacan: 17,251,375 servicios de salud; 110,144,864 unidades de métodos anticonceptivos distribuidos y 1,941,135 consultas de ginecología, que ponen el foco en la salud femenina.

Además, 775,444 pruebas de Papanicolaou (Pap), enfocadas en la lucha contra el cáncer de cérvix; 99,606 consultas de mamas y 146,999 mamografías, clave en la detección temprana del cáncer de mama y 57,000 mujeres y niñas mayores de 13 años tamizadas en consulta para la detección de violencia basada en género, entre 2021 y 2025, en estricto cumplimiento del protocolo institucional de confidencialidad, consentimiento informado y la activación de rutas de denuncia y protección cuando son requeridas.