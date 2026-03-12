Salud Pública sobre el doctor Fadul: Debe delimitar el alcance de su ejercicio pediátrico

El Ministerio de Salud Pública informó que el doctor Ernesto Fadul debe delimitar el alcance del ejercicio profesional en la atención de pacientes pediátricos, por lo que instó a que estos casos se manejen bajo coordinación formal con especialistas en pediatría, psicólogos, neurólogos y psiquiatras.

La institución, en una nota de prensa, señala la necesidad de hacerlo mediante el sistema correspondiente de interconsultas, "a fin de garantizar un abordaje integral y conforme a los protocolos establecidos para la atención de menores de edad".

Salud Pública realizó una verificación técnica al consultorio del doctor José Ernesto Fadul Fadul, ubicado en el Centro de Medicina Avanzada Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, en la provincia de Santiago, como parte de los procesos institucionales de supervisión y garantía de la calidad de los servicios de salud.

De acuerdo al documento de prensa, Salud Pública instó a gestionar una licencia de habilitación independiente, conforme a lo establecido en el Reglamento No. 1138-03.

"La entidad exhortó a los prestadores de servicios de salud que brindan atención a niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista a dar cumplimiento fiel y obligatorio al protocolo oficial establecido para su atención, el cual deberá ser aplicado conforme a la normativa sanitaria nacional vigente, a fin de garantizar una atención integral, segura y basada en los estándares clínicos aprobados por la autoridad sanitaria", indica el referido comunicado.

Por igual señalaron que se informó que la Dirección de Vigilancia Sanitaria, de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), realizó una visita de inspección el pasado seis de marzo del presente año al consultorio de Fadul. De momento, el organismo se encuentra consolidando el informe técnico correspondiente, el cual incluirá los resultados de laboratorio, los hallazgos derivados del proceso de verificación y las recomendaciones pertinentes.

Proceso de verificación

El Ministerio indicó que el proceso de evaluación incluyó dos visitas técnicas, la primera por parte de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud en coordinación con la habilitación regional norte, y posteriormente por un equipo del nivel central de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios y Establecimientos de Salud.

"Durante las visitas se evaluaron los estándares de calidad de la prestación de servicios del establecimiento en sentido general, constatándose que el doctor Fadul figura dentro del dosier de habilitación de centros médicos donde ejerce como médico internista con habilitación hasta el 2030", señala el documento.

De igual manera, Fadul figura en el dossier del Centro de Medicina Avanzada Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, código A05775 (médico internista), el cual se encuentra en proceso de renovación de habilitación.

Las autoridades sanitarias indicaron que se dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe técnico, incluyendo la gestión de la habilitación individual del consultorio y la adecuación de los procesos de atención conforme a la normativa vigente.