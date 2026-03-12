Fiebre, vómito y dificultad respiratoria entre las primeras causas de hospitalización

Fiebre, dificultad respiratoria, vómitos y diarrea, son los síntomas más frecuentes por los que ingresan a menores en los servicios pediátricos del hospital Doctor Luis Eduardo Aybar y el Infantil Robert Reid Cabral.

El informe se confirmó la mañana del martes tras un recorrido realizado por periodistas de este medio que asistieron a varios centros médicos para conocer las razones principales por las que los niños son llevados a los servicios de emergencia.

Ronny Pujols, encargado de emergencia de pediatría del hospital Luis Eduardo Aybar, afirmó que los síntomas como “fiebre, vómito, diarreas y dificultad respiratoria” son los cuatro principales motivos por los que asisten los pacientes a la emergencia.

Además, destacó que el flujo de personas en el centro depende de las temporadas: “va a depender de la temporada, hay temporada alta y hay temporada baja, ahora mismo hay un flujo promedio de muchas afecciones respiratorias sobre todo”.

Una menor falleció luego de ser ingresada por presentar fiebre.

Mientras los periodistas se desplazaban por el centro hospitalario, se encontraron con algunos familiares de una menor de dos años que acababa de fallecer.

Karla Marie y Dinanyeli Cuello, primas del infante, aseguraron que la niña fue ingresada al sanatorio a las 6:00 de la mañana por presentar fiebre. Sin embargo, dos horas después (a las 8:00 de la mañana) les dieron la noticia de que la menor había fallecido.

Al momento de conversar con los familiares, aún desconocían las razones exactas del fallecimiento.

A pesar de la situación que enfrentaban, las primas de la niña, calificaron el trato del personal de la unidad médica como buena.

hospital reid cabral

La misma opinión se comparte en el área pediátrica del hospital Infantil Robert Reid Cabral. Algunos visitantes y empleados que fueron abordados concordaron con algunos síntomas mencionados en el Luis Eduardo Aybar, como fiebre y vómitos.

Cinthia Arias, empleada del centro médico dijo que, “fiebre, dolor de estómago acompañado de vómitos, por una caída y convulsiones”, son las principales razones por las que asisten los pacientes al centro.

Como las salas se encontraban llenas, y con gran flujo de personas que salían mientras otros ingresaban, se le cuestionó a Arias sobre los días que reciben menos visitas, a lo que respondió: “Siempre hay muchos pacientes, siempre la emergencia está llena”.

familiares califican servicio

Naila Suárez, tiene tres años llevando a su niña al hospital, calificó el trato del personal de ese centro como excelente y manifestó que nunca ha tenido ningún tipo de inconvenientes.

“Para mí es excelente el trato, desde que inicié a venir han estado mejorado. Mayormente uno es que hace el desorden”, enfatizó Suarez.

Asimismo, Alexandra Rodríguez, quien aseguró tener dos años tratando a un familiar, dijo que nunca ha vivido situaciones incómodas.

farmacia del pueblo

En cada uno de estos hospitales hay una “Farmacia del Pueblo”, donde los familiares de pacientes y ciudadanos que residen próximos a los centros médicos acuden para comprar los medicamentos a un menor costo. No obstante, hay una realidad que todos comparten: “casi nunca están todos los medicamentos que se necesitan”.

Varias personas explicaron que cuando acuden a estas farmacias con una receta, casi nunca las consiguen completas, porque “si no falta uno, falta el otro”.

“Aquí nunca hay de nada”, fueron las palabras de un señor mientras se retiraba molesto por no encontrar las medicinas que necesitaba.

Lucía Hernández explicó que constantemente necesita comprar insulinas, cuando se choca con la realidad de que en estas farmacias no tienen, debe dirigirse a otros lugares a comprarlas en RD$1,700 mientras en las del Pueblo las consigue a RD$350 pesos.

Ramón Tejeda tiene un hijo con una condición que necesita ser medicada diariamente para mantenerse controlada, “en veces la encuentro”, dijo mientras esperaba su turno en la fila para ver si conseguía el medicamento que necesita para su hijo.

Además, aseguró que la diferencia de una caja de pastillas es de casi 300 pesos comparando los precios en otras farmacias, lo que representa un gasto que muchas veces no puede costear.