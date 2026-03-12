Adicciones, factores sociales y fallas del sistema afectan la salud mental en RD

Especialistas advirtieron que los trastornos psicológicos no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva clínica, sino también a partir de los factores sociales, económicos y culturales que influyen en la vida de las personas.

Así lo expresaron durante el panel “Estado actual de la salud mental en la República Dominicana”, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) la noche del miércoles.

El psicólogo Eddy Paulino explicó que condiciones como la pobreza, la marginalidad, la violencia, el congestionamiento vehicular y el consumo de drogas actúan como estresores psicosociales que afectan el bienestar de la población.

Señaló que a nivel mundial, una de cada siete personas vive con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más frecuentes.

También, advirtió que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, y que tres cuartas partes de estos casos ocurren en países de ingresos bajos y medios.

Paulino citó, además, estudios que muestran que factores como la práctica del deporte, el apoyo familiar y la integración escolar pueden actuar como elementos protectores frente a problemas como la depresión y, en el peor de los casos, el suicidio, especialmente en adolescentes.

El especialista también cuestionó el enfoque del sistema de salud, al señalar que alrededor del 95% de los esfuerzos se concentran en el tratamiento clínico, mientras que solo el 4% se destina a prevención y apenas el 1% a promoción de la salud mental.

Por su parte, la psicóloga Angelina Sosa Lovera abordó la relación entre la adicción y la salud mental, señalando que la primera es una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda compulsiva de alivio emocional mediante sustancias o comportamientos.

Indicó que cerca del 90 % de los casos de adicción existe también otro trastorno psicológico asociado, como depresión o ansiedad.

Salud mental y jóvenes

Sosa Lovera, alertó además sobre el aumento de adicciones comportamentales, como el uso excesivo de internet, teléfonos móviles y juegos de azar, especialmente entre jóvenes.

También expresó que "el funcionamiento de la familia en un joven se relaciona positivamente en su salud mental".

El alcohol

Durante el panel se destacó que el consumo de alcohol está ampliamente normalizado en el país, según datos presentados durante el encuentro, alrededor del 75 % de la población ha consumido alcohol en algún momento y más del 15 % desarrolla alcoholismo o algún tipo de adicción.

Asimismo, se advirtió sobre la proliferación de centros informales de tratamiento para adicciones dirigidos por personas sin formación profesional, lo que puede afectar la recuperación de los pacientes.

Atención a la salud mental

Durante el panel también intervino el psiquiatra Carlos de los Ángeles, quien explicó los cambios en el sistema de atención psiquiátrica en el país y el proceso de transición hacia un modelo de atención comunitaria.

El especialista destacó la creación de unidades de intervención en crisis, destinadas a atender emergencias psiquiátricas y evitar internamientos prolongados. Actualmente existen 24 de estas unidades en el país, donde los pacientes reciben tratamiento durante periodos breves antes de regresar a sus hogares.

No obstante, advirtió que el país cuenta con 1,900 unidades de atención primaria, cuando se necesitarían entre 4,000 y 6,000 para garantizar una cobertura adecuada de los servicios de salud mental.

Los especialistas coincidieron en que mejorar la salud mental en República Dominicana requiere mayor inversión pública, fortalecimiento de la atención comunitaria y políticas que aborden los factores sociales que influyen en el bienestar psicológico de la población.