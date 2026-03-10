Diócesis Stella Maris realiza operativo con médicos estadounidenses en Santo Domingo Este

La Diócesis Stella Maris realiza desde este lunes 9 al viernes 13 la “Misión Humanitaria” con más de 115 médicos de Estados Unidos, de diferentes especialidades, que llevarán consultas y cirugías. Todo esto gracias a la organización Dominican Medical Dental Society (DMDS), de Nueva York, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública.

Al dar a conocer la información, el obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa declaró que esa “Misión Humanitaria” concluirá el viernes 13 y cuenta con el gran apoyo de la institución DMDS y los auspicios de SOMOS, la Fundación Ramón Tallaj. Corinthian Medical Iza, Healthfirst, la Basílica Medical Management y el Servicio Nacional de Salud, la Fuerza Aérea Dominicana y la Armada de la República Dominicana.

Las consultas se efectúan desde el lunes 9, en El Dique, a orillas del Río Ozama, a partir de las 7:30 de la mañana, donde se ha preparado la logística para recibir a los cientos de personas de escasos recursos que necesitan esos servicios.

“Ofrecemos a todos los ciudadanos de Santo Domingo Este de todas las edades los servicios de Medicina de Adultos, Pediatría, Ginecología, Cardiología, Dermatología, Odontología y Oftalmología”, aseguró.

Dijo que esto será una de las primeras experiencias que vivirá la Diócesis Stella Maris para llevar salud a cientos de personas con pocos recursos, en un gesto de humanidad, amor al prójimo y acompañamiento a los más desposeídos.

Informó que el acto protocolar se realizará este lunes 9 a las 10 de la mañana, donde asistirán el ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atallah, y representantes de las distintas instituciones que darán los servicios médicos. También estará presente el Comandante General de la Armada Dominicana, el Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Manifestó que los más de 115 médicos especialistas de la ciudad de Nueva York brindarán estos servicios totalmente gratis, y los que requieran cirugías se las practicarán en el Hospital Militar Docente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Dr. Ramón de Lara, en San Isidro, Santo Domingo Este.