Salud introducirá nueva vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de vacunación

El Ministerio de Salud incorporará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) al Esquema Nacional de Vacunación, que protege contra nueve tipos del Virus del Papiloma Humano (VPH) (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58).

Este lanzamiento se realizará en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Santo Socorro y la vacuna será aplicada a los niños y niñas en edades de 9 a 14 años, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

Esta vacuna ayuda a proteger la mayoría de los cánceres de cuello uterino. Con esta actualización, el esquema será de una sola dosis, salvo en aquellos casos donde los niños y niñas estén inmunocomprometidos, a quienes se les podría aplicar dos dosis.

Los niños, niñas y jóvenes serán inoculados de manera gratuita y esta se aplicará a través de las 40 Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y en los más de 1,400 centros de vacunación localizados en todo el territorio nacional.

Anteriormente, el esquema de vacunación incluía la vacuna Tetravalente que protege contra dos principales tipos del Virus del Papiloma Humano, el 16 y 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, la segunda causa más frecuente de esta enfermedad en la población femenina dominicana.

La incorporación de esta vacuna mantiene la protección frente a estos tipos de canceres y amplía la cobertura para proteger contra cinco tipos adicionales del virus, contribuyendo a una prevención más amplia contra el desarrollo de este cáncer.