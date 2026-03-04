Willy Victoria Ramírez renuncia a la dirección del hospital Marcelino Vélez Santana

El director del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, Willy E. Victoria Ramírez, anunció su renuncia del cargo el pasado martes 3 de marzo por medio de una carta dirigida al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón de la Rosa.

“Distinguido director, cortésmente sirva la presente para hacer de su conocimiento mi formal renuncia al cargo de director del Hospital Marcelino Vélez Santana, a partir de la fecha de hoy”, solo expresa el comunicado.

El doctor Victoria Ramírez se desempeñó en el cargo desde octubre de 2020 en sustitución del doctor Frank Soto.

Fue juramentado por el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz.

Sobre Willy Victoria Ramírez

Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud en la Universidad Tecnológica de Barahona, una especialidad en Anestesiología en el Hospital Docente Padre Billini, avalada por la UASD, y una licenciatura en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE).

Ha sido docente contratado en la UASD en las asignaturas teóricas de Farmacología I, Farmacología General, así como Farmacología I, II y General en Laboratorio. Docente de postgrado de la Residencia de Anestesiología del Hospital Docente Padre Billini.

Fue gerente y luego coordinador docente del Departamento de Anestesiología en el Hospital Dr. Vinicio Calventi.

Ha sido conferencista y ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales, revistas médicas; ha participado en mesas redondas, asesoría clínica de trabajos de investigación médica, tesis de posgrado en anestesiología.

Se ha desempeñado como médico anestesiólogo en el Hospital Docente Padre Billini, Hospital Dr. Vinicio Calventi, Centro Médico Caribe y Centro Oftalmológico Metropolitano.

Es colaborador local de The Paul Chester Children's Hope Foundation.