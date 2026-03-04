Salud Pública mantiene despliegue sanitario en Gaspar Hernández tras desbordamiento del río Joba

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Espaillat, mantiene activas y fortalecidas las acciones sanitarias en el municipio de Gaspar Hernández, luego del desbordamiento del río Joba provocado por las lluvias del pasado 24 de febrero.

Como parte de la respuesta en curso, las autoridades de salud continúan garantizando la vigilancia epidemiológica activa en las comunidades impactadas, con notificación diaria obligatoria de eventos prioritarios, a fin de prevenir brotes de enfermedades asociadas a inundaciones y asegurar una intervención oportuna ante cualquier eventualidad.

En conjunto con las autoridades municipales, se realizó un levantamiento en los Centros del Primer Nivel (CPN) de Nuevo Renacer en Villa Progreso; en Batey Ginebra, Veragua; Felix García en Joba Arriba y Monte la Yagua en Villa Magante, los cuales fueron afectados en su estructura.

Entre los daños ocurridos se encuentran signos de inundación, lo que afectó medicamentos, infraestructura, documentación estadística e insumos y equipos médicos.

De igual manera, se ha priorizado la continuidad de los servicios de salud, asegurando el reabastecimiento de medicamentos esenciales e insumos médicos para mantener la atención a la población.

Paralelamente, equipos técnicos y brigadas médicas móviles se mantienen desplegados en sectores vulnerables y zonas que permanecen con dificultades de acceso, ofreciendo consultas, seguimiento a pacientes crónicos y atención a grupos prioritarios como niños, adultos mayores y embarazadas.

Las intervenciones sanitarias también abarcan los albergues habilitados para familias desplazadas, donde se desarrollan acciones preventivas y de control sanitario. En el territorio se ejecutan jornadas de eliminación de criaderos, fumigación y control de roedores, acompañadas de un monitoreo permanente de las condiciones ambientales para reducir riesgos de enfermedades transmitidas por vectores.

De igual manera, el personal técnico continúa con la vigilancia y saneamiento del agua potable, incluyendo la instalación de clorificadores y la distribución de pastillas potabilizadoras en las comunidades que presentan afectaciones en el sistema de abastecimiento.

Estas medidas se complementan con jornadas de educación sanitaria comunitaria, orientadas a promover prácticas de higiene y prevención en los hogares.

Asimismo, el Ministerio de Salud desarrolla jornadas de vacunación preventiva conforme al esquema nacional, operativos de desparasitación comunitaria y la administración de profilaxis para leptospirosis en poblaciones de riesgo, así como profilaxis antitetánica en personas con heridas, como parte del protocolo establecido para este tipo de eventos.

Todas estas acciones se ejecutan en coordinación con el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) y demás organismos de intervención, garantizando una gestión logística organizada y una distribución equitativa de insumos. De forma simultánea, se mantiene el monitoreo epidemiológico post-evento y la elaboración de informes técnicos al nivel central para asegurar el seguimiento continuo de la situación sanitaria.