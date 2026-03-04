Ministerio de Salud realizó supervisión técnica al consultorio del doctor Fadul

El Ministerio de Salud informó que, a través de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, realizó una visita técnica de supervisión en el consultorio “Transformando el Autismo”, a cargo del doctor José Ernesto Fadul, ubicado en la provincia de Santiago.

Hasta la fecha no se han recibido denuncias formales ni quejas relacionadas con la atención o los tratamientos brindados en dicho consultorio; sin embargo, la institución activó el protocolo de supervisiones que realiza como órgano rector del sistema de salud a los establecimientos prestadores de servicios, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas y protocolos vigentes, luego de unos reportes periodísticos publicados en algunos medios de comunicación.

Durante el proceso fueron evaluados aspectos relacionados con infraestructura, recursos humanos, equipamiento, documentación, procesos de atención, así como condiciones de higiene y seguridad.

Dr. Ernesto FadulRaúl Asencio/ Listín diario

Actualmente, el personal técnico se encuentra en la fase de verificación y análisis de los hallazgos levantados, a fin de completar el informe correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.

El Ministerio informa que, regidos por los principios de transparencia y libre acceso a la información, hará del conocimiento público los hallazgos de esta supervisión una vez culminado el proceso técnico y en cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control sanitario, como establece la Ley General de Salud y demás normativas aplicables.

Asimismo, recuerda que dispone de un protocolo oficial para la atención de niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, el cual debe ser aplicado por todo prestador de servicios de salud que ofrezca atención a pacientes dentro del espectro, en cumplimiento con la normativa sanitaria nacional.