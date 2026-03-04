Buscan activar banco de piel en hospital Arturo Grullón

El Banco de Piel y Tejidos para pacientes con quemaduras, anunciado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, funcionará en el hospital infantil Arturo Gullón de Santiago, en el banco piel de la unidad de quemados Thelma Rosario.

Así lo informó el doctor José Juan Castillos Almonte, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT), entidad con la que se coordina la apertura.

“Nosotros desde el Incort lo que estamos tratando es de poner ese banco de piel a funcionar. Ya hicimos el levantamiento de cuáles son las necesidades en cuanto a presupuesto y personal, y el Servicio Nacional de Salud, precisamente hoy la doctora Yocasta Lara hará una reunión con el Incort y con obstetras, porque no solamente se puede usar piel, sino la membrana amniótica, que cubre el feto y la placenta, para transponte de piel”, dijo.

Agregó que ahora lo que se necesita es el nombramiento de los técnicos e identificar el presupuesto, es decir que esta todo prácticamente adelantado.

Las personas que tienen quemaduras extensas y no se les puede extraer piel de otra parte de su cuerdo, es indispensable hacerles injertos de membranas. “Ese banco de piel sería el primero del país.

Dijo que ante el crecimiento de la población, en el futuro se requerirían otros bancos de piel que cubra la región este del país, el sur y Santo Domingo.

satisfecho con el anuncio

El doctor Marcos A. Núñez, reconocido Maestro de Cirugía Dominicana, recibió con beneplácito el anuncio hecho por el ministro de Salud Pública de que trabajan, junto al Instituto Nacional de Trasplante (INCORT, en la creación de un banco de piel y tejidos humanos para el tratamiento de las quemaduras.

Ponderó que se tomará en cuenta el banco de piel de la Unidad Thelma Rosario, que tiene experiencia acumulada en atención a personas con quemaduras.

“Me parece una muy buena noticia y un paso de avance para las quemaduras de gran extensión y lesiones de piel asociadas a pérdida de la misma” dijo a Listín Diario el doctor Núñez, uno de los pioneros en especializarse, en el extranjero, en cirugía de pacientes quemados e injertos para ese tipo de pacientes.

El doctor Núñez, decano de Ciencias de la Salud de UNIBE, desde el 2023 elevó su voz en este diario para reclamar un Banco Nacional de Piel y Tejidos para mejorar la atención a estos pacientes, dado que en el país cada año se reportan cerca de dos mil personas lesionadas y fallecidas por quemaduras.

“Una excelente noticia el poder contar con más unidades de quemados en el país y contar además con el recurso de un banco de piel para el manejo de las quemaduras de grandes extensiones y lesiones dermatológicas extensas con pérdida de la piel” refirió.

Hizo el señalamiento, luego que el doctor Víctor Atallah informara que también se han incluido al sistema de salud público tres unidades nuevas de quemados y se ha logrado incorporar en la cédula de identidad y electoral dominicana la “calidad de donante” de la persona.

Explosión de San Cristóbal, incendio en La Victoria y el carnaval de Salcedo

Desde el año 2023, Listín Diario ha venido publicando una serie de reportajes para que se mejoren las salas de atención y se cree un banco de piel. Desde ese tiempo a la fecha, el luto ha llegado a los hogares dominicanos con al menos tres grandes tragedias por explosiones e incendios con un saldo de más de 50 fallecidos y decenas de lesionados.

Estas tragedias fueron en agosto 2023, la explosión de San Cristóbal, con al menos 38 fallecidos y varios desaparecidos; en marzo del 2024 el incendio en la cárcel de La Victoria, con unos 13 defunciones y el incendio por fuegos artificiales en el carnaval de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal donde perdieron la vida unas diez personas.

Antes de que ocurrieran esos eventos funestos, estaba el clamor fortalecer las atenciones creación de salas de unidades de quemados y la terminación de la Unidad en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.