República Dominicana tendrá banco de piel y tejidos humanos

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que trabaja junto al Instituto de Coordinación de Trasplante (Incort) en la creación de un banco de piel y de tejidos humanos para el tratamiento de pacientes quemados.

Además, indicó que se han incluido al sistema de salud público tres unidades nuevas de quemados y se ha logrado incorporar en la cédula de identidad y electoral dominicana la “calidad de donante” de la persona.

“Es para lograr que todos nosotros pongamos la palabra donante en la cabeza (…) Ya eso motoriza el conocimiento de que la donación es una entidad importante para salvar vidas”, explicó el ministro.

Así también, informó que el presupuesto para la asistencia a personas quemadas ha sido aumentado, además de que se han incluido nuevos medicamentos para tratar a pacientes con este tipo de lesiones corporales que lleguen a los hospitales.

programa alto costo

El funcionario, además, abordó el tema de los medicamentos del Programa de Alto Costo, donde destacó que de unos “dos mil y pico” de casos que conformaban el programa en 2021, pasó a tener unos 8,230 pacientes en este Gobierno.

“Es un programa que necesitaría un presupuesto enorme. Se gasta en Alto Costo más que en todos los medicamentos para el resto del país; nosotros gastamos en Alto Costo más dinero para cubrir los 10 millones u 11 millones de dominicanos que hay en el país. Es una inversión enorme; entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar bajo la base de la inclusión, la inclusión como la base de los programas sociales”, explicó.

salud mental

De igual forma, señaló que más de mil millones de personas en el mundo padecen algún trastorno de salud mental y el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años.

A raíz de esto, Atallah informó que el Ministerio de Salud busca hacer una revisión y modificación de la Ley de Salud Mental, para que las enfermedades de este tipo tengan un presupuesto, sus cronogramas de atención, su costeo en la seguridad social y un sistema de manejo en todos los niveles de atención a la salud.

“También quiere decir que se han aumentado enormemente a disposición de camas; solamente la semana pasada se sumaron 26 camas nuevas y queremos llevar unas 500 camas más para final de año”.

Subrayó que esa nueva reforma será integral y completa, ya que busca abordar todo lo relacionado con la salud mental.

atención primaria

Respecto a las Unidades de Atención Primaria (UNAP), Atallah aseguró que se han habilitado unos 900 centros y que las autoridades se han trazado como meta contar con 1,700 a 1,800 UNAP distribuidas en todo el país.

“Hemos establecido esa visión de atención primaria y priorizar los puntos que el presidente ha puesto, que primero es aumentar la cantidad de años de vida y los cinco ejes de salud, que eso es atención primaria, la renovación de la ley de salud y seguridad social y el reforzamiento de la salud mental”, dijo Atallah.

Indicó que en atención primaria crearon nuevos protocolos, mejoraron los centros y han creado campañas de concienciación para orientar a la ciudadanía sobre el término.

“Estamos trabajando en lograr que la gente entienda lo que es un centro de primer nivel, cuándo ir a un centro de primer nivel, por qué ir a un centro de primer nivel, cuáles son los chequeos preventivos que tocan”, explicó.

Señaló que las dos enfermedades más comunes en atención primaria son la diabetes y la hipertensión, siendo estas las causas número uno de muertes en el país y número uno de enfermedad y fallecimientos.

“Son las que llevan a la mayoría de infartos, de derrames y visitas al médico. Y hemos creado un programa que se llama HARTS, que ha sido considerado líder, donde ya el 70% de los centros de primer nivel tienen ese programa establecido y tenemos ya en el país unas 400 mil personas recibiendo medicamentos totalmente gratuitos en ese sentido y seguimiento de cada tres meses a través de un pasaporte de salud que nos permite a nosotros darle seguimiento en atención primaria preventiva”, dijo Atallah.

Aseguró, en una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, que por medio del programa HARTS, el Gobierno ha logrado que el 81% de la población con hipertensión tenga un control adecuado de la enfermedad.

Recalcó que la hipertensión y la diabetes son la causa del 60% de las visitas a hospitales; además, habló sobre la digitalización del sistema de salud, que facilitará que cada paciente tenga disponible un récord digital único. Dijo que se prevé que para diciembre de 2026 o enero de 2027 ya esté disponible la modernización del sistema.

“Eso va a dar un avance no solo a la atención primaria, sino a todo el sistema de salud”

protocolo para extranjeros

Respecto al protocolo de control migratorio implementado por el Gobierno de turno el pasado año, Atallah aseguró que “va bien, va muy bien” su aplicación en los hospitales.

“Va bien en el sentido de que se deja atender a las personas que hay que atender y se refiere a las personas que hay que referir a otro lado. Y se está logrando lo importante, vamos a hablar claro: es que hay espacios también para los dominicanos, porque no había camas para los dominicanos, y tenemos una obligación en salud para todo el que esté aquí, pero los dominicanos deben ser atendidos, y usted iba a un hospital y el 60% de las camas estaban ocupadas por ellos”, dijo.