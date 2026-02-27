Preocupan casos de niños con diabetes en República Dominicana

El pediatra endocrinólogo, Elbi Morla, informó que en la República Dominicana existen alrededor de 2,000 menores de dieciocho años con diabetes, casos que son atribuidos a factores nutricionales y alimenticios.

“Nuestras estadísticas dicen que cada año se diagnostican entre 150 y 200 niños y adolescentes con diabetes en el país. Hemos observado un aumento de diabetes en los adolescentes, principalmente diabetes tipo II, que casi no la veíamos, y esto es relacionado con la obesidad y la nutrición”, explicó el doctor Morla.

“Se debe a la alimentación, una alimentación muy alta en carbohidratos, que va forzando el páncreas con el tiempo, y llega un momento que ya no puede; entonces el organismo hace resistencia inclusive a la misma acción de su hormona insulina, que es la que uno necesita para utilizar los azúcares. Esta diabetes que estamos observando en los niños es por sobrepeso y obesidad”, agregó.

Manifestó que los especialistas en el área han observado un aumento de diabetes tipo I en menores de cuatro años, situación sanitaria que era poco frecuente.

Morla, quien presta sus servicios médicos en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, explicó que este tipo de diabetes es una diabetes autoinmune, donde el organismo deja de producir insulina por factores externos y otros que no se logran identificar bien.

“Esta tiene que ver con situaciones ambientales que tienen que estar relacionadas con el embarazo de la madre. Son factores que alteran los genes que tienen que ver con la formación de insulina. Es preocupante ver cada vez más niños pequeñitos con diabetes; todavía no hay un asunto claro del porqué, pero sí altera la genética por factores todavía no identificados”, dijo.

Ante estos casos y como acción de medicina preventiva, Morla recomienda que los padres lleven a sus niños al pediatra de manera anual para realizarles los chequeos necesarios.

“Lo que uno ve es que, después de que se complete el esquema básico de vacuna a los dos años de edad, ya los padres no van al pediatra a menos que no estén enfermos, y eso es un error; hay que consultar por lo menos una vez al año para que el pediatra pueda observar cómo va la salud del niño y cómo va el peso y el tamaño, que son indicadores de salud”, explicó.

A través de eso, agregó el especialista, “uno puede identificar que ese niño no está en sobrepeso, no está en obesidad y hacer modificaciones en el plan de alimentación de la familia. Con frecuencia, cuando vemos a un niño obeso, alguien más en la familia lo está: mamá, papá, otro hermano o a veces son todos”, expresó.

El pediatra endocrinólogo dijo que en el país se requiere de un amplio programa de orientación a la población sobre alimentación, para disminuir la ingesta de carbohidratos, que son los encargados de desencadenar la obesidad y el sobrepeso, y de sobrecargar al páncreas y producir diabetes.

“Tenemos que tener una alimentación balanceada, con menos carbohidratos y más proteína”, recomendó.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la educación en el paciente para el debido control presente y futuro del diagnóstico médico.

El doctor recuerda a la población la necesidad de ejercitarse, lo que garantiza la salud de órganos como el corazón, los pulmones y el metabolismo interno.

“Hay que moverse más. El no moverse y durar tanto tiempo sentados en la escuela y después en la casa haciendo tareas o frente al televisor o en los celulares es una pasividad que no ayuda, porque favorece el sobrepeso y la obesidad”, dijo.

En tanto, la directora del Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, doctora Mabel Jones, informó que en el centro médico no hay un aumento significativo de casos de diabetes en niños, sino que maneja la misma cantidad de pacientes que rotan con normalidad al área de endocrinología para realizarse los chequeos de lugar.

“No me han reportado ningún caso de emergencia de pacientes con esta condición. El mes pasado tuvimos solamente un niño que recuerde, que hizo una cetoacidosis, justamente por una glicemia elevada, que aparentemente fue heredada de sus padres, pero brotes no tenemos”, declaró.

Explicó que, a través del Programa de Medicamentos para la Diabetes (Promedia), perteneciente al Estado, se ayuda a niños diabéticos con los insumos básicos por medio de los hospitales a los que se extiende el programa.

Indicó que el programa se ha extendido a siete hospitales diferentes, donde está el servicio de endocrinología pediátrica.